Querétaro, 8 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, programó siete actividades abiertas a la población del 10 al 31 de octubre: cuatro jornadas de reforestación, un recorrido en Kuishtak, una actividad en el Fragmento de Biodiversidad ENES Juriquilla y el Día Verde en tu Delegación, en Felipe Carrillo Puerto.
El calendario inicia el 10 de octubre con el recorrido en Kuishtak, a las 8:30 horas, y con una reforestación en Altos de Juriquilla, a las 8:45 horas.
Las actividades forman parte de la estrategia “Querétaro, la Capital Verde”, con la que la Secretaría busca recuperar y certificar espacios naturales del municipio y fomentar su cuidado entre la población.
Al respecto, la titular de la dependencia, Lupita Espinosa, afirmó: “Queremos que Querétaro sea una verdadera capital verde, y para lograrlo necesitamos la participación de todas y de todos”.
La funcionaria añadió: “Cada árbol que plantamos y cada espacio que recuperamos contribuyen a tener una ciudad más verde, más sostenible, más sana, y con una mejor calidad de vida para las próximas generaciones”.
En los primeros días de octubre, la Secretaría ya realizó actividades en Explora El Cimatario, el Fragmento de Biodiversidad CESBA y Las Hadas.
Para el resto del mes, el 16 de octubre habrá una jornada en Truchuelo, a las 8:45 horas, y el 17 de octubre otra en el Fragmento de Biodiversidad ENES Juriquilla, a las 9:00 horas.
El 24 de octubre se realizará una reforestación en la FIQMA, sobre el Circuito Puerta del Sol, a las 8:45 horas. El 30 de octubre se llevará a cabo el Día Verde en tu Delegación, en Felipe Carrillo Puerto, a las 10:00 horas. El 31 de octubre habrá una reforestación en el camellón del bulevar de la Nación, a las 8:45 horas.
La Secretaría informó que las jornadas están abiertas al público en general y que quienes participen contribuirán a la recuperación de estos espacios y conocerán más sobre cambio climático, calidad del aire y biodiversidad.
Para informes e inscripciones, la Secretaría de Medio Ambiente puso a disposición el teléfono 442 154 5059, extensiones 6748 y 6751.