Querétaro programa siete actividades ambientales en octubre

Cuatro son jornadas de reforestación; el 10 de octubre arrancan con un recorrido en Kuishtak y una reforestación en Altos de Juriquilla.

Una persona planta un nopal en un hoyo abierto en un área verde, con tierra removida, una pala y otros ejemplares al fondo

Cuatro de las siete actividades programadas son jornadas de reforestación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, programó siete actividades abiertas a la población del 10 al 31 de octubre: cuatro jornadas de reforestación, un recorrido en Kuishtak, una actividad en el Fragmento de Biodiversidad ENES Juriquilla y el Día Verde en tu Delegación, en Felipe Carrillo Puerto.

El calendario inicia el 10 de octubre con el recorrido en Kuishtak, a las 8:30 horas, y con una reforestación en Altos de Juriquilla, a las 8:45 horas.

Las actividades forman parte de la estrategia “Querétaro, la Capital Verde”, con la que la Secretaría busca recuperar y certificar espacios naturales del municipio y fomentar su cuidado entre la población.

Al respecto, la titular de la dependencia, Lupita Espinosa, afirmó: “Queremos que Querétaro sea una verdadera capital verde, y para lograrlo necesitamos la participación de todas y de todos”.

La funcionaria añadió: “Cada árbol que plantamos y cada espacio que recuperamos contribuyen a tener una ciudad más verde, más sostenible, más sana, y con una mejor calidad de vida para las próximas generaciones”.

En los primeros días de octubre, la Secretaría ya realizó actividades en Explora El Cimatario, el Fragmento de Biodiversidad CESBA y Las Hadas.

Para el resto del mes, el 16 de octubre habrá una jornada en Truchuelo, a las 8:45 horas, y el 17 de octubre otra en el Fragmento de Biodiversidad ENES Juriquilla, a las 9:00 horas.

El 24 de octubre se realizará una reforestación en la FIQMA, sobre el Circuito Puerta del Sol, a las 8:45 horas. El 30 de octubre se llevará a cabo el Día Verde en tu Delegación, en Felipe Carrillo Puerto, a las 10:00 horas. El 31 de octubre habrá una reforestación en el camellón del bulevar de la Nación, a las 8:45 horas.

La Secretaría informó que las jornadas están abiertas al público en general y que quienes participen contribuirán a la recuperación de estos espacios y conocerán más sobre cambio climático, calidad del aire y biodiversidad.

Para informes e inscripciones, la Secretaría de Medio Ambiente puso a disposición el teléfono 442 154 5059, extensiones 6748 y 6751.

gobierno medio ambiente programas sociales

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