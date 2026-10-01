Culiacán, Sinaloa, 1 de octubre de 2026.- Una camioneta pickup y dos motocicletas con reporte de robo fueron recuperadas en Culiacán por la Policía Estatal Preventiva, con apoyo del Grupo de Coordinación Interinstitucional, a partir de dos reportes al 9-1-1; dos de las unidades acababan de ser robadas y regresaron a sus propietarios.

El primer aviso fue por el robo de una camioneta Nissan doble cabina, de color blanco. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementó un operativo y localizó la unidad sobre la carretera México 15, en los límites de Culiacán y Navolato, donde fue asegurada y entregada a su dueño.

La segunda llamada reportó el despojo de una motocicleta en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Al llegar, los policías estatales hallaron otra motocicleta que los presuntos responsables habían dejado abandonada; al revisarla, confirmaron que tenía reporte de robo reciente. La unidad despojada fue rastreada hasta el sector Barrancos, donde quedó asegurada y se entregó a quien acreditó legalmente su propiedad.

La dependencia estatal pidió reportar emergencias al 9-1-1 y presentar denuncias anónimas al 089.