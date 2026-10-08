Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) recuperaron una motocicleta con reporte de robo vigente en la colonia Ignacio Pérez, donde estaba en la vía pública en aparente estado de abandono. La unidad fue asegurada y trasladada a la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
El hallazgo ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia. Al circular por la calle Ignacio Pérez, los policías se percataron de la motocicleta y se acercaron a revisarla.
Por el aparente abandono en que se encontraba, procedieron a inspeccionarla para descartar alguna situación irregular.
Tras cotejar los datos del vehículo en Plataforma México, los elementos confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente.
Con ese resultado, la motocicleta quedó asegurada y fue trasladada a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que continuará con las diligencias correspondientes.