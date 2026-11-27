Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Un aviso recibido en el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 llevó a policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) hasta una camioneta con reporte de robo vigente en inmediaciones de la comunidad El Jofrito, en Santa Rosa Jáuregui.
Tras el aviso, la corporación activó un dispositivo de búsqueda con apoyo de la tecnología enlazada, y los oficiales dieron con la unidad en esa zona.
Antes de darla por recuperada, los policías cotejaron la información con la descripción contenida en el reporte y consultaron los datos de la camioneta en Plataforma México.
La consulta confirmó que se trataba de la misma unidad y que el reporte de robo seguía vigente.
Con esa confirmación, los oficiales aseguraron la camioneta y la trasladaron a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que continuará con las diligencias correspondientes.