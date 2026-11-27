León, 27 de noviembre de 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que volverá a presentar una demanda colectiva por la cancelación del concierto de Luis Miguel que estaba programado para el 5 de diciembre de 2023 en el Estadio Domingo Santana de León, Guanajuato.

La decisión llega después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara el desechamiento de un amparo promovido en el caso. En un comunicado difundido el jueves 26 de noviembre, Profeco informó que interpondrá la nueva acción una vez que sea notificada de esa resolución, por lo que la demanda todavía no ha sido presentada.

La acción no va dirigida contra el cantante. La parte demandada es la empresa La Florida Equipos y Suplementos, S.A. de C.V., proveedor identificado comercialmente como Funticket o Musicvibe, al que la Procuraduría atribuye la cancelación unilateral del espectáculo.

Lo que resolvió la Corte

Según la explicación de Profeco, el máximo tribunal no entró al estudio del caso porque consideró que "no existió un planteamiento de constitucionalidad en la demanda de amparo", ni se solicitó la interpretación directa de un precepto constitucional o de un derecho humano.

La Procuraduría señaló que "se omitió analizar el fondo del asunto" y sostuvo que "la protección al consumidor es también un derecho humano reconocido por la Constitución". Aun así, afirmó que "aún cuenta con alternativas legales para proteger y resarcir los derechos de las personas afectadas" y que "los derechos de los consumidores se encuentran a salvo".

Casi tres años de litigio

Profeco representa en el procedimiento a 689 consumidores, aunque no precisó cuántas personas resultaron afectadas en total por la cancelación.

La primera demanda se presentó el 13 de diciembre de 2023 y fue desechada por un juzgado federal. El 5 de enero de 2024, la Procuraduría promovió una nueva acción, que en noviembre de ese año fue declarada improcedente.

La dependencia aseguró que "no dará por concluida la defensa de las personas consumidoras frente a los abusos de los proveedores".