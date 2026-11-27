Durango, 27 de noviembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en la sierra de Durango a Fernando «N», alias «Chapo Félix», a quien el Gabinete de Seguridad señala como presunto operador de la célula «Fuerzas Especiales Zambada», que reportes periodísticos ubican dentro de la facción de Los Mayos.

La captura se realizó la tarde del miércoles 25 de noviembre en las inmediaciones del poblado de Cupia, en el municipio de Tamazula de Victoria, después de trabajos de inteligencia que contaron con apoyo de aeronaves. El Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención el jueves 26.

Junto con el presunto operador fueron detenidas otras tres personas, una de ellas menor de edad. En el lugar, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y seis chalecos balísticos.

A disposición del Ministerio Público Federal

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica. Las autoridades no han precisado los delitos que se les imputarán, por lo que mantienen la presunción de inocencia.

En su reporte, el Gabinete de Seguridad indicó que continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y en las entidades colindantes con el objetivo de "debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país".

Días después de la captura del «Chapo Isidro»

La detención en Tamazula ocurre días después de la captura del «Chapo Isidro» en Guasave, Sinaloa, que la FGR ubicó el 20 de noviembre en una operación con fuerzas especiales de la Guardia Nacional y la Defensa. Las autoridades no han informado de una relación entre ambos casos.

De acuerdo con las autoridades, la facción de Los Mayos está encabezada por Ismael Zambada Sicairos, «El Mayito Flaco», por quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.