Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 196 años de prisión a Hemry Alejandro “N”, alias “El Escuincle” o “El Tabasco”, por los cuatro homicidios calificados cometidos dentro de un domicilio de Buenavista, comunidad de la delegación Santa Rosa Jáuregui, en el municipio de Querétaro. Recibió 49 años de pena por cada víctima.
Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2024, cuando cuatro personas murieron en una agresión dentro de la vivienda. Los actos de investigación lo identificaron como probable interviniente y, desde entonces, fue objetivo prioritario de las fiscalías generales de Querétaro y Guanajuato.
Para encontrarlo, autoridades de ambos estados reforzaron el intercambio de información y la coordinación operativa dentro de Sinergia Regional. En esos trabajos participaron la Policía de Investigación del Delito (PID), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Miguel de Allende y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
El fallo condenatorio se dictó el 25 de septiembre de 2026 y se dio a conocer este viernes. Además de la prisión, el tribunal le impuso 2 mil 800 días multa, la suspensión de sus derechos políticos y civiles y una amonestación privada.
También deberá pagar 2 millones 463 mil 860 pesos con 96 centavos como reparación integral del daño. La cantidad cubre la indemnización por la muerte de las víctimas, los gastos funerarios, la atención psicológica y el daño moral de las víctimas indirectas.