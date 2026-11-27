León, 27 de noviembre de 2026.- Cruz Azul goleó 4-0 al León en el Estadio León el jueves 26 de noviembre y dejó la serie de cuartos de final del Apertura 2026 muy cuesta arriba para el conjunto esmeralda. José Paradela fue la figura de la noche con dos de los cuatro goles celestes.

El resultado obliga al León, séptimo de la clasificación, a ganar por cinco goles o más en el partido de vuelta, que se jugará el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte. Si el marcador global termina empatado, avanzará Cruz Azul, segundo de la tabla, por su mejor posición en la fase regular. En esta instancia no hay tiempos extra ni tanda de penales.

Chivas pierde en Pachuca

La otra serie del jueves dejó en problemas al líder general. Pachuca, octavo lugar, venció 2-1 a Chivas en el Estadio Hidalgo con dos goles de Oussama Idrissi, quien además terminó expulsado.

Chivas, primero de la clasificación, necesita ganar por cualquier diferencia en la vuelta del domingo 29 a las 19:07 horas en el Estadio Akron. A Pachuca le basta el empate para avanzar a semifinales.

Toluca saca ventaja; América y Monterrey, sin goles

Los cuartos de final arrancaron el miércoles 25 de noviembre. En el Estadio Nemesio Diez, el Toluca de Antonio Mohamed venció 2-0 al Atlas con doblete de Helinho, quien anotó al minuto 14 con un disparo de zurda desde fuera del área y al 54 desde el punto penal.

Atlas, cuarto de la tabla, está obligado a ganar por dos goles o más el sábado 28 a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco; con esa diferencia, el global empatado lo favorecería por su mejor posición.

En Monterrey, el equipo local y América empataron 0-0 en un partido en el que Rayados jugó con diez hombres desde el minuto 11, por la expulsión directa de Ricardo Chávez. Monterrey, sexto, tendrá que ganar en la vuelta del sábado 28 a las 21:10 horas en el Estadio Banorte, donde al América, tercero, le alcanza con el empate.

Partidos de vuelta