Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Casi un tercio de la economía de Querétaro sale de sus fábricas: la industria manufacturera aporta 32.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y concentra 98.6 por ciento de las exportaciones.
Las cifras las dio Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), en la ceremonia del jueves por los 80 años de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en el estado.
El secretario encabezó el encuentro. Ahí informó que el sector genera más de 250 mil empleos formales y que desde 2006 ha captado más de 12 mil 200 millones de dólares de inversión extranjera directa. Precisó que al segundo trimestre de 2026 su crecimiento anual es de 12 por ciento.
Ese peso económico viene acompañado de nuevos retos, advirtió el funcionario: la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, la disponibilidad de energía, la descarbonización de los procesos productivos y la incertidumbre del comercio internacional.
Para enfrentarlos, propuso seguir fortaleciendo las cadenas de suministro, aumentar el contenido nacional de las manufacturas y crear condiciones para que cada vez más empresas queretanas participen en las cadenas globales de valor.
En el aniversario también hubo lugar para el recuento histórico. “Celebrar 80 años de CANACINTRA en Querétaro es celebrar buena parte de la historia económica de nuestro estado, es recordar a quienes, hace ocho décadas, tuvieron la visión de organizarse, de emprender, de invertir y de construir un Querétaro industrial, cuando las condiciones eran muy distintas a las que tenemos hoy”, dijo Del Prete Tercero.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, sostuvo que la participación de la iniciativa privada se refleja en los resultados económicos del estado.
Dijo que los inversionistas, empresarios y ciudadanos que generan empleos ayudan a que lleguen nuevas oportunidades para las familias.
“Nosotros trabajamos como facilitadores desde el gobierno estatal y municipal y en estos 80 años de CANACINTRA, la cámara ha sido pionera y facilitadora, con empresarios que creyeron en esta tierra. Vamos juntos por otros 80 años más de éxitos”, expresó el alcalde.
Alfredo Sahagún Sánchez, presidente de CANACINTRA Querétaro, afirmó que la entidad es el estado más pujante del país gracias a su sólido modelo de desarrollo económico.
Para seguir en los primeros lugares, planteó, gobierno, industria y academia deben continuar sumando esfuerzos.