Ciudad de México, 27 de noviembre de 2026.- Seis de cada diez obras de los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) quedan bajo el resguardo de la Bodega Nacional de Arte. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la inauguró este viernes desde Palacio Nacional.

El complejo, en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, conservará 43 mil de las 69 mil 555 piezas de los acervos de 12 museos del instituto. Además, no funcionará como un almacén cerrado: abrirá al público con entrada gratuita.

En la conferencia matutina «Las mañaneras del pueblo», Sheinbaum explicó así el proceso: "La Bodega Nacional requería una serie de mejoras, de equipos, porque ahí se está guardando el acervo de Bellas Artes, ya finalmente quedó, ya está ahí el acervo (...) Es quizá una de las instalaciones más bellas y más importantes de América Latina, o quizá del mundo".

El Gobierno de México presenta el recinto como un modelo de infraestructura cultural único en América Latina. Forma parte del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura.

El corte de listón se hizo a distancia, mediante un enlace entre Palacio Nacional y la bodega. Frente a la bóveda de caballete lo encabezó la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.

La acompañaron la subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL, Dolores Martínez Orralde, y la jefa del taller de caballete, Ixchel García Valencia.

De zona de armamento a espacio cultural

La mandataria recordó que la Cuarta Sección estuvo en manos del Ejército desde el siglo XIX y que ahí se producía armamento. Según su relato, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se intentó convertirla en un desarrollo habitacional privado. Ese plan no prosperó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quien entregó el terreno al Gobierno de la Ciudad de México cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno.

Tras la rehabilitación se construyeron ahí la Cineteca Nacional, la Escuela El Arsenal de Artes y Oficios y la Bodega Nacional de Arte. Con ellas, dijo Sheinbaum, esta parte del bosque se convirtió en una de las zonas culturales más importantes del país. "Es un proyecto de muy largo alcance y un legado cultural para todas las generaciones de nuestro país", añadió.

Once bóvedas, una para cada tipo de obra

Desde el Salón Tesorería, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que la bodega trabaja sobre tres ejes: resguardo, conservación y restauración, y acceso público.

El complejo, con proyecto arquitectónico de Mauricio Rocha Iturbide, ocupa 45 mil 514 metros cuadrados. De ellos, 25 mil 854 están construidos y se reparten en 12 edificios.

El diseño conecta directamente bóvedas, talleres y laboratorios para que las piezas se trasladen menos y corran menos riesgos. Cada una de las 11 bóvedas está destinada a un tipo de obra, como caballete, papel, textil, fotografía, escultura, muebles y arte popular.

Todas tienen control de temperatura y humedad, vigilancia y protección contra incendios.

El recinto también será la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM).

La sede tendrá más de 3 mil 400 metros cuadrados, con lo que se triplica el espacio para conservar y restaurar obras. Contará con 11 talleres especializados, entre ellos los de papel, escultura, embalaje, carpintería y fotografía, además de un laboratorio de biodeterioro.

Entrada libre de miércoles a domingo

La directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, detalló que el recinto abrirá de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, con entrada gratuita.

Los visitantes podrán recorrer una bodega visitable con 334 obras, el auditorio, una tienda-librería y una mediateca especializada. La mediateca tendrá 12 mil 750 libros, revistas y documentos de consulta abierta.

La galería reunirá 52 obras de siete acervos. Algunas se mostrarán al público por primera vez.