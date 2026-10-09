Querétaro, 9 Octubre 2026.- La Policía de Investigación (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó en San Miguel de Allende, Guanajuato, una orden de aprehensión contra Andrés “N”, alias “Andi”, por el delito de robo equiparado cometido en territorio queretano.
La detención se realizó con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, cuyos agentes participaron en la localización del requerido en ese municipio guanajuatense.
Una vez ubicado, Andrés “N” fue detenido y se le notificó el mandamiento judicial que la autoridad queretana tenía pendiente de cumplir en su contra.
La orden fue emitida por una Jueza de Control, a partir de los datos de prueba que reunió la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía queretana.
El cumplimiento del mandamiento se inscribe en las acciones de Sinergia Regional, el esquema de coordinación entre autoridades de Querétaro y Guanajuato.
Concluida la detención, Andrés “N” fue trasladado a Querétaro. Quedó a disposición de la autoridad judicial que giró la orden de aprehensión.
La audiencia correspondiente está pendiente. Hasta que se celebre, no existe una determinación judicial sobre su situación jurídica.
Como en cualquier proceso penal, el detenido conserva la presunción de inocencia mientras no se dicte una sentencia en su contra.