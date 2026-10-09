Detienen en San Miguel de Allende a “Andi”, buscado en Querétaro

La PID y la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato cumplieron la orden dentro de las acciones de Sinergia Regional por hechos investigados en Querétaro.

“Andi”, detenido en San Miguel de Allende por robo equiparado, con el rostro difuminado entre dos agentes de investigación

Andrés “N”, alias “Andi”, fue detenido en San Miguel de Allende, Guanajuato, por una orden de aprehensión girada en Querétaro. Se presume inocente mientras no se dicte sentencia en su contra.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 Octubre 2026.- La Policía de Investigación (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó en San Miguel de Allende, Guanajuato, una orden de aprehensión contra Andrés “N”, alias “Andi”, por el delito de robo equiparado cometido en territorio queretano.

La detención se realizó con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, cuyos agentes participaron en la localización del requerido en ese municipio guanajuatense.

Una vez ubicado, Andrés “N” fue detenido y se le notificó el mandamiento judicial que la autoridad queretana tenía pendiente de cumplir en su contra.

La orden fue emitida por una Jueza de Control, a partir de los datos de prueba que reunió la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía queretana.

El cumplimiento del mandamiento se inscribe en las acciones de Sinergia Regional, el esquema de coordinación entre autoridades de Querétaro y Guanajuato.

Concluida la detención, Andrés “N” fue trasladado a Querétaro. Quedó a disposición de la autoridad judicial que giró la orden de aprehensión.

La audiencia correspondiente está pendiente. Hasta que se celebre, no existe una determinación judicial sobre su situación jurídica.

Como en cualquier proceso penal, el detenido conserva la presunción de inocencia mientras no se dicte una sentencia en su contra.

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