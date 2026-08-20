Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro activó el Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Joselin Esmeralda Cruz Pedro, de 17 años, quien fue vista por última vez el miércoles 19 de agosto en la colonia Centro de la capital queretana.
De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la dependencia, Joselin mide 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, ojos alargados color café oscuro, boca grande y cabello lacio, negro y corto. Como seña particular, la Fiscalía señaló que tiene un lunar del lado derecho del labio.
El día de los hechos, la joven vestía pantalón de mezclilla azul con puntitos, playera color negra y tenis Converse color negro, según el registro de la corporación.
La Fiscalía no reportó que Joselin presente algún padecimiento o discapacidad.
Cualquier persona que cuente con información sobre su paradero puede comunicarse a Locatel Querétaro, al 442 229 1111; al número de emergencias 911, o realizar una denuncia anónima al 089. La dependencia también habilitó un código QR en la ficha de búsqueda para consultar el estado actual del caso a través del sitio oficial www.fiscaliageneralqro.gob.mx.