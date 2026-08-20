Activan Protocolo Alba para buscar a Joselin Esmeralda Cruz Pedro en Querétaro

La joven fue vista por última vez el miércoles en la colonia Centro; autoridades piden reportar cualquier información al 911 o Locatel.

Fotografía de Joselin Esmeralda Cruz Pedro, joven de 17 años buscada mediante el Protocolo Alba en Querétaro

Joselin Esmeralda Cruz Pedro, de 17 años, fue vista por última vez el 19 de agosto en la colonia Centro de Querétaro. La Fiscalía solicita reportar cualquier información al 911, a Locatel (442 229 1111) o al 089.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro activó el Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Joselin Esmeralda Cruz Pedro, de 17 años, quien fue vista por última vez el miércoles 19 de agosto en la colonia Centro de la capital queretana.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la dependencia, Joselin mide 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, ojos alargados color café oscuro, boca grande y cabello lacio, negro y corto. Como seña particular, la Fiscalía señaló que tiene un lunar del lado derecho del labio.

El día de los hechos, la joven vestía pantalón de mezclilla azul con puntitos, playera color negra y tenis Converse color negro, según el registro de la corporación.

La Fiscalía no reportó que Joselin presente algún padecimiento o discapacidad.

Cualquier persona que cuente con información sobre su paradero puede comunicarse a Locatel Querétaro, al 442 229 1111; al número de emergencias 911, o realizar una denuncia anónima al 089. La dependencia también habilitó un código QR en la ficha de búsqueda para consultar el estado actual del caso a través del sitio oficial www.fiscaliageneralqro.gob.mx.

protocolo alba desaparecidos fiscalia

Reciente

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
México

México se abstuvo en la OEA sobre Nicaragua por principio constitucional

La mandataria argumentó que la Constitución establece el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, y que esa base guió la decisión del representante mexicano Alejandro Encinas.

Vehículo eléctrico Olinia en versión de carga presentado en Palacio Nacional.
México

México presentó Olinia de carga con meta de 50 mil unidades al año

El proyecto de vehículo eléctrico 100% mexicano suma su segunda versión; durante el primer año de producción se fabricarán alrededor de 10 mil unidades.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
México

FGR detiene a testigo del caso El Mayo Zambada por encubrimiento

Corrales estuvo presente cuando fue asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda y cuando Ismael Zambada fue trasladado a Estados Unidos; enfrenta cargos de encubrimiento y falsedad de declaraciones.

Eric Gudiño Torres y Rocío Hernández Romero muestran el convenio firmado para regularizar licencias de bebidas alcohólicas en San Juan del Río.
Querétaro

Gobierno y CANACO acuerdan regularizar licencias de bebidas alcohólicas en SJR

La colaboración permitirá orientar y asesorar a los afiliados de la cámara en trámites de licencias y permisos para venta, consumo, almacenaje o porteo de bebidas alcohólicas en el municipio.