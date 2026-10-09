Producción de huevo en México crece 6.1% y su valor 18.8%

El volumen llegó a 3,469,598 toneladas y el valor a 114,881 millones de pesos; cinco estados suman 80.6% del total nacional.

Huevos blancos acomodados sobre espuma negra en primer plano

México aporta 2.7% de la producción mundial de huevo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 9 de octubre de 2026.- La producción de huevo en México aumentó 6.1% en volumen y 18.8% en valor al cierre de 2025, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) con datos de la DGSIAP.

El volumen pasó de 3,270,074 toneladas en 2024 a 3,469,598 toneladas en 2025, una diferencia de 199,524 toneladas.

En términos de valor, la producción subió de 96,675 a 114,881 millones de pesos, es decir, 18,206 millones más que un año antes.

Cinco entidades concentran 80.6% del total nacional. Jalisco encabeza la lista con 1,789,061 toneladas, seguido de Puebla con 496,846, Sonora con 204,768, Yucatán con 165,272 y San Luis Potosí con 142,820.

En el contexto internacional, México ocupa el sexto lugar entre 177 países productores y aporta 2.7% de la producción mundial de huevo.

El consumo anual por persona en el país es de 24.8 kilogramos, de acuerdo con la dependencia.

La Secretaría señaló que el PACIC, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contribuye a mantener precios estables en los productos que lo integran.

Para 2026, la dependencia que encabeza Columba Jazmín López Gutiérrez estima que la producción se mantendrá estable. Con cifras preliminares a mayo, el sector acumula 1,422,420 toneladas, equivalentes a 40% de la meta anual.

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