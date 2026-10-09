México, 9 de octubre de 2026.- La producción de huevo en México aumentó 6.1% en volumen y 18.8% en valor al cierre de 2025, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) con datos de la DGSIAP.
El volumen pasó de 3,270,074 toneladas en 2024 a 3,469,598 toneladas en 2025, una diferencia de 199,524 toneladas.
En términos de valor, la producción subió de 96,675 a 114,881 millones de pesos, es decir, 18,206 millones más que un año antes.
Cinco entidades concentran 80.6% del total nacional. Jalisco encabeza la lista con 1,789,061 toneladas, seguido de Puebla con 496,846, Sonora con 204,768, Yucatán con 165,272 y San Luis Potosí con 142,820.
En el contexto internacional, México ocupa el sexto lugar entre 177 países productores y aporta 2.7% de la producción mundial de huevo.
El consumo anual por persona en el país es de 24.8 kilogramos, de acuerdo con la dependencia.
La Secretaría señaló que el PACIC, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contribuye a mantener precios estables en los productos que lo integran.
Para 2026, la dependencia que encabeza Columba Jazmín López Gutiérrez estima que la producción se mantendrá estable. Con cifras preliminares a mayo, el sector acumula 1,422,420 toneladas, equivalentes a 40% de la meta anual.