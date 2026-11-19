Querétaro, 19 de noviembre de 2026. Este año, 87 empresas queretanas obtuvieron el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) 2026, y 62 de ellas son micro, pequeñas o medianas; las otras 25 son grandes. El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) otorga cada año este distintivo a compañías con buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Los reconocimientos se entregaron este jueves en el patio de Palacio de Gobierno, en una ceremonia que encabezó el gobernador Mauricio Kuri González.

En el mismo acto, 12 organizaciones de la sociedad civil recibieron la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT). Francisco Viliesid Alonso, presidente de Fundación Causa Querétaro, dijo que con ellas ya son 28 las organizaciones acreditadas en el estado. La fundación es aliada regional del CEMEFI.

Ceremonia de entrega de los distintivos ESR 2026 y de las acreditaciones AIT, en el patio de Palacio de Gobierno. rotativo.com.mx

Viliesid explicó que el distintivo evalúa cómo se comportan las empresas con sus colaboradores, sus clientes, el medio ambiente y las comunidades donde operan.

Sobre las organizaciones civiles, dijo: “La confianza no depende solamente de las intenciones, sino también de la capacidad de trabajar profesionalmente, rendir cuentas, y demostrar resultados”.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, invitó a las empresas grandes a enseñar a sus proveedores las prácticas que les han funcionado.

También pidió a quienes ya tienen el reconocimiento que animen a otra empresa u organización a intentarlo. A los asistentes les dejó un mensaje para sus equipos: “Lo que ustedes hacen se nota en la vida de alguien”.

Lyncott, empresa mexicana de productos lácteos, contó su caso a través de su director general, Santiago Martínez Vértiz. La compañía llegó a Querétaro en 1999 y recibió el distintivo ESR por primera vez hace 15 años.

Mauricio Kuri encabezó la entrega de reconocimientos a empresas socialmente responsables y a 12 organizaciones civiles que obtuvieron la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia.

Tres años después empezó a donar el 1 % de sus utilidades a causas sociales. Martínez Vértiz agregó que la empresa apoya a otras tres fundaciones en el país y tiene el Sello Estatal de Bajas Emisiones.

Kuri González sostuvo que los grandes problemas no los resuelve un gobierno solo, y que hacen falta empresarios comprometidos, organizaciones fuertes y ciudadanos que participen.

A los galardonados les dijo que representan “una sociedad que participa, que se organiza y que no se queda esperando a que otros resuelvan sus problemas”.

Patricia Soto Pliego, presidenta de la Asociación La Cima I.A.P., agradeció al CEMEFI y a Fundación Causa Querétaro el acompañamiento.

Dijo que el proceso no solo valida su trabajo: también las fortalece como instituciones y les da herramientas para servir más y mejor a las personas que atienden.

Según Del Prete, las empresas pequeñas y las asociaciones que quieran empezar este proceso pueden acudir a Fundación Causa Querétaro y recibir acompañamiento sin costo. En 27 años, la fundación ha apoyado a más de mil 300 organizaciones de la sociedad civil.