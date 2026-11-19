San Juan del Río, 19 de noviembre de 2026.- Treinta y siete empresas de la industria, el comercio y los servicios ofrecen 1,228 vacantes en la Sexta Expo Empleo de San Juan del Río. La feria arrancó este jueves en la Unidad Deportiva Maquío, y la inauguró el gobernador Mauricio Kuri González.
La coordinadora de Proyectos Regionales, Tania Ruiz Castro, y la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, dijeron que las plazas son para varios perfiles: personas que buscan su primer empleo, quienes quieren volver a trabajar y trabajadores que aspiran a un mejor puesto o ingreso. Ruiz Castro agregó que los asistentes pueden tratar directamente con las empresas.
“Siempre lo ha dicho el Gobernador, que el mejor programa social es el empleo”, dijo Ruiz Castro. Añadió que el gobierno seguirá trabajando con las empresas “para que cada persona pueda encontrar un empleo acorde a sus capacidades y aspiraciones”.
San Martín Castillo dijo que este encuentro es la novena feria de empleo realizada en San Juan del Río y la número 18 en el estado. Según el Gobierno del Estado, durante la actual administración estas ferias han vinculado a más de 82 mil personas con un empleo formal.
La Sexta Expo Empleo de San Juan del Río reúne a 37 empresas que ofrecen mil 228 vacantes en los sectores industrial, comercial y de servicios. rotativo.com.mx
La secretaria también dio resultados de los programas estatales en el municipio. Según sus datos, 2,563 personas han recibido el Seguro de Desempleo y 1,638 han tomado capacitación, sobre todo mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
Además, San Juan del Río es el segundo municipio del estado con más participación en el distintivo “Sin Brecha”, que promueve espacios de trabajo más incluyentes.
Ante las empresas reunidas en la unidad deportiva, San Martín Castillo dijo que espera muchas entrevistas en la jornada y afirmó que “lo mejor que tenemos en Querétaro es el talento y hoy está aquí”.
El presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, agradeció a las empresas que se suman a estas ferias. También llamó a seguir impulsando estrategias de empleo junto con las empresas, las instituciones académicas y los organismos empresariales, porque, dijo, el empleo formal es una prioridad para el desarrollo de las personas y sus familias.
Aspirantes entregan documentos en uno de los stands de la Sexta Expo Empleo de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Durante la jornada, el gobernador y las autoridades presentes entregaron reconocimientos a varias de las empresas participantes.
La Secretaría del Trabajo organiza estas ferias a través del Centro Estatal de Empleabilidad. Su objetivo es reunir en un mismo lugar a quienes buscan trabajo y a las empresas que necesitan personal. Las jornadas pueden ser presenciales o virtuales.