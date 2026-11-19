San Juan del Río, 19 de noviembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González espera volver a destinar a San Juan del Río en 2027 una inversión cercana a 500 millones de pesos, el monto que, según dijo, tiene el municipio este año.
«Este año tenemos alrededor de los 500 millones y espero volverlo a hacer posible», afirmó este jueves durante su visita a la Expo Empleo de San Juan del Río.
Para el próximo año habló de «mucha infraestructura» en obra social, de seguir con la conectividad y de mantener la coordinación con el Gobierno federal.
No quiso decir qué obras serán: «No me gustaría adelantarme hasta que no pase inclusive por la parte legislativa».
Sobre el Mercado Reforma, el mandatario planteó que el respaldo a los comerciantes no depende solo de la intervención del inmueble. Si el proyecto no se concreta, explicó, el apoyo podría llegar de otra forma el próximo año, «a lo mejor apoyo para el inventario, para los mercados».
También admitió que los locatarios no se han puesto de acuerdo sobre qué obra realizar para modernizar el mercado: «Desgraciadamente no ha habido unanimidad», dijo, y aseguró que se sigue trabajando con ellos para definirla.
Del Tren México-Querétaro, Kuri se mostró confiado en que el Ejército termine a tiempo los trabajos. «La verdad es que el Ejército trabaja muy bien y muy rápido y espero que sí lo terminen en tiempo», dijo.
El gobernador explicó que el estado ya acordó con la Federación que un solo vocero concentre la información del proyecto y que ese vocero llegará la próxima semana.
Por eso no reveló cuántas obras complementarias beneficiarán al municipio, aunque dijo tener la cifra: «Sí lo tengo, pero no lo puedo comentar hasta que no lo comenten ellos».
En junio, el propio Kuri informó que el Gobierno federal contemplaba 29 obras complementarias del tren en cuatro municipios queretanos, siete de ellas en San Juan del Río. La cifra que hoy tiene el gobernador, según dijo, la dará a conocer la vocería federal.