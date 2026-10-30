Querétaro, 30 de octubre de 2026.- Las 26 obras de almacenamiento que vigila la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado guardaban 104.49 millones de metros cúbicos, 51% de los 206.48 millones que pueden contener al nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO), de acuerdo con la ficha informativa de la Dirección Local Querétaro correspondiente al 30 de octubre de 2026.
La región hidrológica Lerma Santiago, con 15 de las 26 obras, almacenaba 32.75 de 46.32 millones de metros cúbicos: 71%. En la región Pánuco, con 11 obras, la proporción fue de 45%, 71.74 de 160.16 millones. Pánuco concentra 78% de la capacidad total del almacenamiento de las presas de Querétaro, un cálculo propio sobre las cifras de la ficha.
En San Juan del Río, la presa Constitución de 1917 registró 12.97 millones de metros cúbicos de una capacidad de 66.08 millones, 19.6%, con lectura del 30 de octubre. Es la obra más grande de las 26 y la tercera con menor porcentaje de llenado.
La Llave, también en San Juan del Río, quedó en 18.0%: 1.67 de 9.31 millones. Es la cifra más baja de la ficha. San Rafael, en Huimilpan, marcó 18.8% con lectura del 14 de octubre.
Las cinco obras del municipio, entre ellas Constitución de 1917 y La Llave, sumaron 16.41 millones de metros cúbicos de 78.88 millones de capacidad, 21%, con lecturas entre el 19 y el 30 de octubre. En las otras seis obras de la región Pánuco, la proporción fue de 68%.
La excepción dentro del municipio es la presa Puerta de Alegrías, con 1.00 millón de metros cúbicos de capacidad y 100.0%, igual que Jalpan, con 8.00 de 8.00 millones.
Nueve de las 26 obras estaban en 90% o más. Pirules registró 97.8%, El Zorrillo 97.7%, la derivadora San José 96.6%, La Soledad 95.9%, El Carmen 95.1%, El Cajón 93.7% y Colón 92.3%. San Ildefonso, en Amealco, almacenaba 26.85 de 47.81 millones, 56.2%, y Centenario, en Tequisquiapan, 7.35 de 9.78 millones, 75.1%.
El reporte diario de precipitación no registró lluvia el 30 de octubre en ninguna de las 11 estaciones de la Dirección Local. En el mes, Jalpan acumuló 201.3 milímetros y Carrillo 35.6. La estación de la presa Constitución 1917 sumó 52.8 milímetros en octubre y 612.5 en el año; el Observatorio de Querétaro, 74.8 y 696.4.
Las temperaturas del día en San Juan del Río fueron de 16.0 grados la mínima y 28.0 la máxima, frente a 15.5 y 27.3 en la capital. La máxima más alta del reporte se midió en Peñamiller, con 32.0 grados, y la mínima más baja en Amealco, con 12.0.