Querétaro, 13 de julio de 2026.- La Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 del Congreso de Querétaro aprobó un dictamen alternativo para reformar el Código Civil del estado en materia de identidad de género, con el que la reforma vetada por el gobernador Mauricio Kuri, quien la devolvió al Legislativo con observaciones formales, retoma su trámite. N+





Integrantes de la comisión dialogan durante la sesión en la que se avaló el dictamen alternativo. rotativo.com.mx

El proyecto fue avalado en una sesión encabezada por el diputado Eric Silva Hernández, con la participación de los legisladores Arturo Maximiliano García Pérez y María Georgina Guzmán Álvarez, así como de representantes de colectivos y académicos universitarios.

"El dictamen alternativo que hoy se presenta y que se va a aprobar subsana en su totalidad las objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo", declaró Silva Hernández antes de la votación.

El presidente de la comisión da lectura al dictamen alternativo durante la sesión en el Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

El legislador sostuvo que la modificación busca garantizar seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos dentro del procedimiento para reformar diversas disposiciones del Código Civil estatal.

La afirmación de que el nuevo documento atiende la totalidad de las observaciones corresponde a los integrantes de la comisión; el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado sobre esta versión.

Legisladores previo al inicio de la sesión de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030. rotativo.com.mx

Tras la aprobación, la comisión instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios continuar con el trámite legislativo correspondiente.

La reforma original fue aprobada por el pleno el 30 de abril con 14 votos a favor y 11 en contra, después de que el dictamen avanzó en comisión tras tres legislaturas sin discutirse. El proyecto reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil.

Eric Silva Hernández, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, sostiene que el dictamen alternativo subsana las objeciones del Poder Ejecutivo. rotativo.com.mx

En mayo, el gobernador Mauricio Kuri anunció que vetaría el decreto al considerar que implicaba riesgos para menores de edad, y la bancada del PAN en la Legislatura respaldó esa decisión bajo el argumento de proteger a niñas, niños y adolescentes.

Durante la discusión original también fueron señaladas posibles deficiencias de técnica legislativa y falta de armonización con disposiciones del Registro Civil, salud, deporte, seguridad y estadísticas públicas, según la postura expresada por la diputada Teresita Calzada Rovirosa.

Integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 tras la aprobación del dictamen alternativo sobre identidad de género. rotativo.com.mx

La reforma había sido analizada desde 2025 mediante iniciativas que proponían reconocer la identidad de género autopercibida por la vía administrativa, y el Congreso de Querétaro realizó foros para revisar las propuestas.