Avalan dictamen alternativo de identidad de género tras veto en Querétaro

Integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 sostienen que el nuevo proyecto subsana las observaciones del Ejecutivo al Código Civil.

Integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 levantan la mano durante la votación en el Congreso de Querétaro.

Integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 votan el dictamen alternativo sobre identidad de género. La reforma continúa su trámite ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- La Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 del Congreso de Querétaro aprobó un dictamen alternativo para reformar el Código Civil del estado en materia de identidad de género, con el que la reforma vetada por el gobernador Mauricio Kuri, quien la devolvió al Legislativo con observaciones formales, retoma su trámite. N+


Dos integrantes de la comisi\u00f3n conversan en la mesa de sesi\u00f3n frente al banner de la Agenda 2030. Integrantes de la comisión dialogan durante la sesión en la que se avaló el dictamen alternativo. rotativo.com.mx

El proyecto fue avalado en una sesión encabezada por el diputado Eric Silva Hernández, con la participación de los legisladores Arturo Maximiliano García Pérez y María Georgina Guzmán Álvarez, así como de representantes de colectivos y académicos universitarios.

"El dictamen alternativo que hoy se presenta y que se va a aprobar subsana en su totalidad las objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo", declaró Silva Hernández antes de la votación.

Eric Silva Hern\u00e1ndez habla ante el micr\u00f3fono con documentos en la mano durante la sesi\u00f3n de la comisi\u00f3n. El presidente de la comisión da lectura al dictamen alternativo durante la sesión en el Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

El legislador sostuvo que la modificación busca garantizar seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos dentro del procedimiento para reformar diversas disposiciones del Código Civil estatal.

La afirmación de que el nuevo documento atiende la totalidad de las observaciones corresponde a los integrantes de la comisión; el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado sobre esta versión.

Dos integrantes de la comisi\u00f3n conversan en la mesa de trabajo antes de la sesi\u00f3n en el Congreso de Quer\u00e9taro. Legisladores previo al inicio de la sesión de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030. rotativo.com.mx

Tras la aprobación, la comisión instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios continuar con el trámite legislativo correspondiente.

La reforma original fue aprobada por el pleno el 30 de abril con 14 votos a favor y 11 en contra, después de que el dictamen avanzó en comisión tras tres legislaturas sin discutirse. El proyecto reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil.

Eric Silva Hern\u00e1ndez habla ante el micr\u00f3fono con documentos en la mano durante la sesi\u00f3n de la comisi\u00f3n. Eric Silva Hernández, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, sostiene que el dictamen alternativo subsana las objeciones del Poder Ejecutivo. rotativo.com.mx

En mayo, el gobernador Mauricio Kuri anunció que vetaría el decreto al considerar que implicaba riesgos para menores de edad, y la bancada del PAN en la Legislatura respaldó esa decisión bajo el argumento de proteger a niñas, niños y adolescentes.

Durante la discusión original también fueron señaladas posibles deficiencias de técnica legislativa y falta de armonización con disposiciones del Registro Civil, salud, deporte, seguridad y estadísticas públicas, según la postura expresada por la diputada Teresita Calzada Rovirosa.

Tres integrantes de la Comisi\u00f3n de Seguimiento de la Agenda 2030 posan frente al banner de la comisi\u00f3n en el Congreso de Quer\u00e9taro. Integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 tras la aprobación del dictamen alternativo sobre identidad de género. rotativo.com.mx

La reforma había sido analizada desde 2025 mediante iniciativas que proponían reconocer la identidad de género autopercibida por la vía administrativa, y el Congreso de Querétaro realizó foros para revisar las propuestas.

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