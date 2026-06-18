Querétaro, 18 de junio de 2026.- El Partido Acción Nacional en Querétaro presentó ante el Instituto Nacional Electoral un escrito respaldado por 45 mil firmas ciudadanas, con el que solicita investigar a Morena y retirarle su registro nacional por un presunto esquema de financiamiento ilícito relacionado con el crimen organizado.

Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, encabezó la entrega en las oficinas del organismo electoral y sostuvo que el documento contiene los argumentos y señalamientos con los cuales su partido pretende abrir un procedimiento formal contra el instituto político gobernante.

La presentación culmina la recolección de firmas realizada en los 18 municipios, donde militantes y simpatizantes panistas instalaron mesas durante 15 días para recabar respaldo ciudadano.

Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena. rotativo.com.mx

“No podemos quedarnos callados, no podemos permitir que este país siga sufriendo”, declaró Arango antes de ingresar el documento en la Oficialía de Partes del INE.

El dirigente afirmó que el organismo electoral tiene facultades para investigar el origen del dinero utilizado por los partidos y aplicar sanciones cuando se demuestre el ingreso de recursos prohibidos. También acusó a dirigentes y funcionarios vinculados con Morena de mantener relaciones con organizaciones criminales, aunque la responsabilidad de analizar las pruebas y determinar si existe una infracción corresponde a las autoridades competentes.

Arango aseguró que la petición no responde únicamente a la disputa electoral entre partidos, sino a la exigencia de evitar que recursos de procedencia ilícita intervengan en las campañas políticas.

Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena. rotativo.com.mx



Si el INE se faja y hace valer la ley de manera efectiva, Morena tiene que perder el registro porque hay una competencia desleal.

El dirigente estatal señaló que las firmas serán integradas como respaldo ciudadano al expediente presentado por el partido. La cantidad de rúbricas, sin embargo, no produce por sí misma la cancelación del registro ni sustituye la investigación que tendría que realizar la autoridad electoral.

¿Puede el INE retirar el registro de Morena?

La Ley General de Partidos Políticos contempla entre las causas para perder el registro el incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones establecidas en la normatividad electoral, siempre que así lo determine el Consejo General del INE.

Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena. rotativo.com.mx

La legislación no establece que la entrega de firmas ciudadanas genere automáticamente la pérdida del registro. La autoridad debe revisar la solicitud, determinar si existen elementos para iniciar un procedimiento, investigar los hechos y permitir que el partido señalado presente su defensa.

El INE también tiene facultades para revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos. Una eventual sanción dependerá de las pruebas, la gravedad de la conducta acreditada y la resolución que adopte el Consejo General.

Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena. rotativo.com.mx

El PAN queretano ha sostenido durante los últimos meses distintas acusaciones contra Morena por presuntos vínculos criminales, planteamiento que ahora busca trasladar del debate político a una investigación electoral.

Morena en Querétaro rechazó previamente esta campaña. Alejandro Pérez Ibarra, secretario general estatal del partido, la calificó como engañosa y mediática, mientras que su grupo parlamentario sostuvo que carece de sustento jurídico y responde a intereses político-electorales.

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Tras la recepción del escrito, corresponderá al INE definir la vía jurídica aplicable, valorar la documentación entregada y resolver si existen elementos suficientes para abrir una investigación.

Las 45 mil firmas representan el respaldo recabado por el PAN, pero la permanencia o cancelación del registro deberá decidirse con base en pruebas y mediante el procedimiento previsto en la legislación electoral.