PAN entrega 45 mil firmas al INE para pedir retirar registro de Morena

Martín Arango pidió investigar presunto financiamiento ilícito; Morena calificó previamente la campaña como engañosa y sin sustento jurídico.

Martín Arango presenta ante el INE la solicitud respaldada por 45 mil firmas contra Morena.

Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de junio de 2026.- El Partido Acción Nacional en Querétaro presentó ante el Instituto Nacional Electoral un escrito respaldado por 45 mil firmas ciudadanas, con el que solicita investigar a Morena y retirarle su registro nacional por un presunto esquema de financiamiento ilícito relacionado con el crimen organizado.

Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, encabezó la entrega en las oficinas del organismo electoral y sostuvo que el documento contiene los argumentos y señalamientos con los cuales su partido pretende abrir un procedimiento formal contra el instituto político gobernante.

La presentación culmina la recolección de firmas realizada en los 18 municipios, donde militantes y simpatizantes panistas instalaron mesas durante 15 días para recabar respaldo ciudadano.

Mart\u00edn Arango presenta ante el INE la solicitud respaldada por 45 mil firmas contra Morena. Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena. rotativo.com.mx

“No podemos quedarnos callados, no podemos permitir que este país siga sufriendo”, declaró Arango antes de ingresar el documento en la Oficialía de Partes del INE.

El dirigente afirmó que el organismo electoral tiene facultades para investigar el origen del dinero utilizado por los partidos y aplicar sanciones cuando se demuestre el ingreso de recursos prohibidos. También acusó a dirigentes y funcionarios vinculados con Morena de mantener relaciones con organizaciones criminales, aunque la responsabilidad de analizar las pruebas y determinar si existe una infracción corresponde a las autoridades competentes.

Arango aseguró que la petición no responde únicamente a la disputa electoral entre partidos, sino a la exigencia de evitar que recursos de procedencia ilícita intervengan en las campañas políticas.

Mart\u00edn Arango presenta ante el INE la solicitud respaldada por 45 mil firmas contra Morena. Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena. rotativo.com.mx


Si el INE se faja y hace valer la ley de manera efectiva, Morena tiene que perder el registro porque hay una competencia desleal.

El dirigente estatal señaló que las firmas serán integradas como respaldo ciudadano al expediente presentado por el partido. La cantidad de rúbricas, sin embargo, no produce por sí misma la cancelación del registro ni sustituye la investigación que tendría que realizar la autoridad electoral.

¿Puede el INE retirar el registro de Morena?

La Ley General de Partidos Políticos contempla entre las causas para perder el registro el incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones establecidas en la normatividad electoral, siempre que así lo determine el Consejo General del INE.

Mart\u00edn Arango presenta ante el INE la solicitud respaldada por 45 mil firmas contra Morena. Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena. rotativo.com.mx

La legislación no establece que la entrega de firmas ciudadanas genere automáticamente la pérdida del registro. La autoridad debe revisar la solicitud, determinar si existen elementos para iniciar un procedimiento, investigar los hechos y permitir que el partido señalado presente su defensa.

El INE también tiene facultades para revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos. Una eventual sanción dependerá de las pruebas, la gravedad de la conducta acreditada y la resolución que adopte el Consejo General.

Mart\u00edn Arango presenta ante el INE la solicitud respaldada por 45 mil firmas contra Morena. Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena. rotativo.com.mx

El PAN queretano ha sostenido durante los últimos meses distintas acusaciones contra Morena por presuntos vínculos criminales, planteamiento que ahora busca trasladar del debate político a una investigación electoral.

Morena en Querétaro rechazó previamente esta campaña. Alejandro Pérez Ibarra, secretario general estatal del partido, la calificó como engañosa y mediática, mientras que su grupo parlamentario sostuvo que carece de sustento jurídico y responde a intereses político-electorales.

Mart\u00edn Arango presenta ante el INE la solicitud respaldada por 45 mil firmas contra Morena. Panistas de los 18 municipios respaldaron la solicitud presentada contra el registro de Morena. rotativo.com.mx

Tras la recepción del escrito, corresponderá al INE definir la vía jurídica aplicable, valorar la documentación entregada y resolver si existen elementos suficientes para abrir una investigación.

Las 45 mil firmas representan el respaldo recabado por el PAN, pero la permanencia o cancelación del registro deberá decidirse con base en pruebas y mediante el procedimiento previsto en la legislación electoral.

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