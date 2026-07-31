Circulan 75,000 vehículos al día en Bernardo Quintana, la mitad del aforo previo a la obra del tren

El anillo Fray Junípero Serra mantiene un flujo estable de 1,500 vehículos por hora en máxima demanda pese a la redistribución vehicular derivada de la construcción del tren.

Circulación vehicular en el bulevar Bernardo Quintana durante las obras del tren México-Querétaro.

El bulevar Bernardo Quintana registra alrededor de 75 mil vehículos diarios durante las obras del tren México-Querétaro, un aforo 50% menor al registrado antes del inicio de los trabajos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- El bulevar Bernardo Quintana registra actualmente 75,000 vehículos al día, lo que representa un 50% menos respecto al aforo medido antes del inicio de la obra federal del tren México-Querétaro, informó el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles, en su conferencia de prensa de este viernes.

De ese total, 27,000 vehículos circulan en sentido sur-norte, un 35% del flujo, mientras que los 48,000 restantes lo hacen en sentido norte-sur, lo que equivale al 64%. Ángeles atribuyó la reducción del aforo a que una parte importante del tráfico se ha redistribuido hacia las vías alternas.

En materia de velocidades, la Secretaría reporta un promedio de 35 kilómetros por hora durante el día, que desciende a 25 kilómetros por hora en horas pico y sube hasta 55 en horas valle. El anillo Fray Junípero Serra, por su parte, mantiene un flujo estable de 1,500 vehículos por hora en máxima demanda, cifra que no ha disminuido pese a la obra, según precisó el funcionario.

El operativo de monitoreo incluye vuelos de dron, 20 cámaras de videovigilancia, pantallas de seguimiento, software especializado de análisis vial e información en tiempo real proporcionada por la plataforma Waze. Con esa información, la dependencia toma decisiones en tiempo real para ajustar la operación en los puntos de mayor presión.

De acuerdo con un análisis de la Secretaría elaborado con datos de Waze, los tiempos de traslado en las vialidades alternas aumentaron 15% en promedio.

La carga vehicular se redistribuyó principalmente hacia avenida Circunvalación, Calzada de los Arcos, calle Roncopollo, avenida Independencia, avenida Universidad y avenida Corregidora. Además, la Secretaría realizó ajustes de circulación en 11 vialidades de la zona: Calzada de los Arcos, Hércules, Paseo de Loma Dorada, Paseo de la Constitución, Corregidora Norte, avenida Industrialización, calle Roncopollo, privada Cayetano, calle Manzano, avenida Constituyentes y Paseo de la Colina.

Las obras en Bernardo Quintana arrancaron el 13 de julio como parte del operativo de movilidad que el municipio preparó para acompañar la construcción federal del tren México-Querétaro en esa vialidad. Antes de llegar a Bernardo Quintana, la Secretaría ya había gestionado un operativo similar durante meses en la zona de El Cerrito sobre Prolongación Corregidora Norte, que reabrió sus dos cuerpos el 7 de julio pasado.

movilidad gobierno seguridad transito

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