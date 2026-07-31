Querétaro, 31 de julio de 2026.- El bulevar Bernardo Quintana registra actualmente 75,000 vehículos al día, lo que representa un 50% menos respecto al aforo medido antes del inicio de la obra federal del tren México-Querétaro, informó el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles, en su conferencia de prensa de este viernes.
De ese total, 27,000 vehículos circulan en sentido sur-norte, un 35% del flujo, mientras que los 48,000 restantes lo hacen en sentido norte-sur, lo que equivale al 64%. Ángeles atribuyó la reducción del aforo a que una parte importante del tráfico se ha redistribuido hacia las vías alternas.
En materia de velocidades, la Secretaría reporta un promedio de 35 kilómetros por hora durante el día, que desciende a 25 kilómetros por hora en horas pico y sube hasta 55 en horas valle. El anillo Fray Junípero Serra, por su parte, mantiene un flujo estable de 1,500 vehículos por hora en máxima demanda, cifra que no ha disminuido pese a la obra, según precisó el funcionario.
El operativo de monitoreo incluye vuelos de dron, 20 cámaras de videovigilancia, pantallas de seguimiento, software especializado de análisis vial e información en tiempo real proporcionada por la plataforma Waze. Con esa información, la dependencia toma decisiones en tiempo real para ajustar la operación en los puntos de mayor presión.
De acuerdo con un análisis de la Secretaría elaborado con datos de Waze, los tiempos de traslado en las vialidades alternas aumentaron 15% en promedio.
La carga vehicular se redistribuyó principalmente hacia avenida Circunvalación, Calzada de los Arcos, calle Roncopollo, avenida Independencia, avenida Universidad y avenida Corregidora. Además, la Secretaría realizó ajustes de circulación en 11 vialidades de la zona: Calzada de los Arcos, Hércules, Paseo de Loma Dorada, Paseo de la Constitución, Corregidora Norte, avenida Industrialización, calle Roncopollo, privada Cayetano, calle Manzano, avenida Constituyentes y Paseo de la Colina.
Las obras en Bernardo Quintana arrancaron el 13 de julio como parte del operativo de movilidad que el municipio preparó para acompañar la construcción federal del tren México-Querétaro en esa vialidad. Antes de llegar a Bernardo Quintana, la Secretaría ya había gestionado un operativo similar durante meses en la zona de El Cerrito sobre Prolongación Corregidora Norte, que reabrió sus dos cuerpos el 7 de julio pasado.