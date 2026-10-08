Querétaro, 8 de octubre de 2026.- La obra “El canto de un gorrión rebelde”, que recupera fragmentos de la vida de la cantante francesa Édith Piaf, se presentará del 15 al 18 de octubre en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART). La preventa de boletos cuesta 250 pesos.
El anuncio lo hizo la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, durante la presentación de la puesta en escena, una coproducción de CreArte Teatro y Foro 9 con dirección de Gustavo Silva.
López Birlain afirmó que el teatro independiente es parte fundamental de la vida cultural de Querétaro y que la Secretaría de Cultura (SECULT) trabaja para que la comunidad artística tenga más posibilidades en los recintos del estado.
Sobre la comunidad teatral de la entidad, la funcionaria dijo: “Querétaro tiene una comunidad teatral que durante muchos años ha trabajado, creado, formado públicos y mantenido abiertos sus espacios. Desde la Secretaría de Cultura queremos un CEART vivo, con compañías trabajando, artistas sobre el escenario y públicos ocupando sus salas”.
El texto fue escrito por Gabriela González y Emilio Lozada. Angélica Castelán da vida a Piaf y en el elenco también participan Ruth de la Colina y la propia González. Castelán y De la Colina asistieron a la presentación.
Silva precisó que la obra no es un musical. Quien acuda no encontrará números musicales de principio a fin, aunque sí escuchará a Castelán cantar fragmentos de varias canciones de Piaf. La intención, explicó el director, es exponer una parte de su vida y de su obra.
González, coautora y también actriz de la puesta en escena, señaló que la trama muestra el lado interior más femenino y resiliente de la cantante. Se trata de una vida difícil y llena de vicisitudes que Piaf siempre superó gracias a su amor y su entrega al arte, sobre todo al canto.
Los boletos cuestan 250 pesos en preventa y 350 pesos en taquilla; estudiantes y adultos mayores pagan 300 pesos. Para más información, los organizadores habilitaron los números de WhatsApp 442 6129546 y 442 3824546.