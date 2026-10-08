Obra sobre Piaf se presenta del 15 al 18 de octubre en Querétaro

La coproducción de CreArte Teatro y Foro 9, dirigida por Gustavo Silva, tiene boletos desde 250 pesos en preventa.

Cinco participantes muestran el cartel de la obra “El canto de un gorrión rebelde”, sobre Édith Piaf, en Querétaro

La obra es una coproducción de CreArte Teatro y Foro 9, con dirección de Gustavo Silva.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de octubre de 2026.- La obra “El canto de un gorrión rebelde”, que recupera fragmentos de la vida de la cantante francesa Édith Piaf, se presentará del 15 al 18 de octubre en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART). La preventa de boletos cuesta 250 pesos.

El anuncio lo hizo la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, durante la presentación de la puesta en escena, una coproducción de CreArte Teatro y Foro 9 con dirección de Gustavo Silva.

López Birlain afirmó que el teatro independiente es parte fundamental de la vida cultural de Querétaro y que la Secretaría de Cultura (SECULT) trabaja para que la comunidad artística tenga más posibilidades en los recintos del estado.

Sobre la comunidad teatral de la entidad, la funcionaria dijo: “Querétaro tiene una comunidad teatral que durante muchos años ha trabajado, creado, formado públicos y mantenido abiertos sus espacios. Desde la Secretaría de Cultura queremos un CEART vivo, con compañías trabajando, artistas sobre el escenario y públicos ocupando sus salas”.

El texto fue escrito por Gabriela González y Emilio Lozada. Angélica Castelán da vida a Piaf y en el elenco también participan Ruth de la Colina y la propia González. Castelán y De la Colina asistieron a la presentación.

Silva precisó que la obra no es un musical. Quien acuda no encontrará números musicales de principio a fin, aunque sí escuchará a Castelán cantar fragmentos de varias canciones de Piaf. La intención, explicó el director, es exponer una parte de su vida y de su obra.

González, coautora y también actriz de la puesta en escena, señaló que la trama muestra el lado interior más femenino y resiliente de la cantante. Se trata de una vida difícil y llena de vicisitudes que Piaf siempre superó gracias a su amor y su entrega al arte, sobre todo al canto.

Los boletos cuestan 250 pesos en preventa y 350 pesos en taquilla; estudiantes y adultos mayores pagan 300 pesos. Para más información, los organizadores habilitaron los números de WhatsApp 442 6129546 y 442 3824546.

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