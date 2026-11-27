San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- En Boulevard Hidalgo, estacionarse un día de lluvia significa bajar del auto directo a un charco. Los desniveles del pavimento acumulan agua junto a la guarnición, pese a los trabajos de rehabilitación que estuvieron a cargo de Tania Ruiz Castro, titular de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado.
En esta vialidad del centro de San Juan del Río también persisten los baches y las irregularidades del pavimento.
Boulevard Hidalgo forma parte del plan vial de 20 millones de pesos que anunció el 14 de septiembre el entonces secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava Guerrero.
La rehabilitación de Boulevard Hidalgo, incluida en un plan vial de 20 millones de pesos, no ha eliminado los desniveles del pavimento ni los encharcamientos. rotativo.com.mx
El proyecto contempla reencarpetar alrededor de 73 mil metros cuadrados en las calles Luis Romero Soto e Hidalgo y en las avenidas Universidad y México, con un plazo de ejecución de unos tres meses.
A principios de octubre, las lluvias frenaron el asfaltado mientras la maquinaria seguía retirando la carpeta, y el congestionamiento se agravó en el cruce de Boulevard Hidalgo y Alfonso Patiño.
El 5 de noviembre, la rehabilitación de Boulevard Hidalgo todavía mantenía cerrado un carril a la altura de la calle Ignacio Pérez. Tres semanas después, las líneas que delimitan los carriles siguen sin pintarse.