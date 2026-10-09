Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Ángel Herrera Ramírez asumió la titularidad de la Secretaría de Obras Públicas y Alejandro Rolland Ruiz la de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro, tras los ajustes que el presidente municipal, Felifer Macías, hizo en su gabinete.
Con los dos nombramientos, la administración municipal busca consolidar los proyectos de la ciudad y detonar un mayor dinamismo económico en la entidad. Ese es el objetivo con el que Macías designó a los nuevos titulares de ambas secretarías.
En el caso de Obras Públicas, Herrera Ramírez recibió la encomienda de reforzar los trabajos de mejora de la infraestructura urbana. También deberá atender las necesidades prioritarias de las familias queretanas en cada una de las siete delegaciones.
Herrera Ramírez es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro y cuenta con una maestría en Administración de la Construcción. Suma más de 26 años de experiencia profesional en los sectores público y privado, con especialidad en administración, supervisión y auditoría de obra pública.
Dentro del Municipio de Querétaro ha sido director de Obras Públicas Municipales, director de Operaciones y titular de la Auditoría Superior de Fiscalización. Además, se desempeñó como subsecretario de Proyectos y Obras Públicas de la SDUOP.
En Desarrollo Económico, la titularidad quedó en manos de Rolland Ruiz, ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac Querétaro. Tiene formación académica internacional en Canadá, España y China, y un diplomado en Global Business por la Harvard Business School.
Su trayectoria se centra en el desarrollo económico y la atracción de inversiones. En 2022 se integró a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro como promotor de inversión y después ocupó la jefatura del Departamento de Cadenas Productivas.
Macías instruyó a los nuevos integrantes del gabinete a trabajar por las y los queretanos y a entregarse a esa tarea.