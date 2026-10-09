Querétaro: nuevos titulares en Obras y Desarrollo Económico

Ángel Herrera Ramírez asume Obras Públicas y Alejandro Rolland Ruiz, Desarrollo Económico, con la encomienda de consolidar proyectos y dar dinamismo a la economía.

Tres hombres posan frente al logotipo de Querétaro Municipio tras los cambios en el gabinete municipal
  • Cambios en el gabinete del Municipio de Querétaro en las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Económico.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Ángel Herrera Ramírez asumió la titularidad de la Secretaría de Obras Públicas y Alejandro Rolland Ruiz la de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro, tras los ajustes que el presidente municipal, Felifer Macías, hizo en su gabinete.

Con los dos nombramientos, la administración municipal busca consolidar los proyectos de la ciudad y detonar un mayor dinamismo económico en la entidad. Ese es el objetivo con el que Macías designó a los nuevos titulares de ambas secretarías.

En el caso de Obras Públicas, Herrera Ramírez recibió la encomienda de reforzar los trabajos de mejora de la infraestructura urbana. También deberá atender las necesidades prioritarias de las familias queretanas en cada una de las siete delegaciones.

Herrera Ramírez es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro y cuenta con una maestría en Administración de la Construcción. Suma más de 26 años de experiencia profesional en los sectores público y privado, con especialidad en administración, supervisión y auditoría de obra pública.

Dentro del Municipio de Querétaro ha sido director de Obras Públicas Municipales, director de Operaciones y titular de la Auditoría Superior de Fiscalización. Además, se desempeñó como subsecretario de Proyectos y Obras Públicas de la SDUOP.

En Desarrollo Económico, la titularidad quedó en manos de Rolland Ruiz, ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac Querétaro. Tiene formación académica internacional en Canadá, España y China, y un diplomado en Global Business por la Harvard Business School.

Su trayectoria se centra en el desarrollo económico y la atracción de inversiones. En 2022 se integró a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro como promotor de inversión y después ocupó la jefatura del Departamento de Cadenas Productivas.

Macías instruyó a los nuevos integrantes del gabinete a trabajar por las y los queretanos y a entregarse a esa tarea.

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