Mercado Libre invertirá 4 mil 600 mdd en México durante 2026

Ciudad de México, 10 de junio de 2026.- Mercado Libre anunció una inversión de 4 mil 600 millones de dólares en México durante 2026, considerada por la empresa como la mayor cifra anual de su historia en el país y una de las más relevantes presentadas en el actual periodo del gobierno federal.

El anuncio fue realizado en Palacio Nacional, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y directivos de Mercado Pago México.

¿Cuánto invertirá Mercado Libre en México durante 2026?

Pedro Rivas Butcher, director general de Mercado Pago en México, informó que la inversión de 4 mil 600 millones de dólares representa un incremento de 35% frente al monto ejercido por la compañía el año anterior.

Los recursos se destinarán al fortalecimiento tecnológico del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, la expansión de la red logística, el acceso a servicios financieros para emprendedores y pequeñas empresas, la consolidación de sus marcas y la generación de empleos.

El anuncio se suma a otros proyectos vinculados con el Plan México, estrategia federal que busca atraer capital, fortalecer cadenas productivas y acelerar proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico del país.

De acuerdo con Rivas Butcher, Mercado Libre cuenta actualmente con más de 36 mil empleados directos en México y prevé crear 8 mil 500 empleos adicionales durante 2026. Con ello, la empresa estima cerrar el año con más de 42 mil personas trabajando para Mercado Libre y Mercado Pago en territorio nacional.

¿Cuántos empleos creará Mercado Libre en México?

Los nuevos puestos estarán orientados principalmente a operaciones logísticas, áreas corporativas, unidades de negocio y servicios financieros. La compañía sostuvo que parte de esas contrataciones representará el primer empleo formal para trabajadores que se incorporen a sus operaciones.

Marcelo Ebrard señaló que la inversión tendrá efectos en 19 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, y estará vinculada con la expansión de infraestructura, digitalización de pagos y servicios financieros.

El secretario de Economía relacionó el anuncio con el clima de inversión en el país y con la estrategia federal para facilitar proyectos privados, en un contexto de competencia internacional por atraer capital y mantener la actividad exportadora.

La presentación ocurre después de que el gobierno federal defendió sus indicadores económicos, entre ellos inversión, empleo, inflación y comportamiento del peso, como parte de la narrativa oficial sobre estabilidad y confianza empresarial.

Mercado Libre informó que más de un millón de pequeñas y medianas empresas utilizan su ecosistema para vender, cobrar, financiarse o ampliar su operación. La compañía también reportó presencia en los 32 estados del país y entregas el mismo día en 37 ciudades.

En el segmento financiero, Mercado Pago se describió como la segunda cuenta digital con más usuarios en México, con más de un millón de terminales punto de venta activas, principalmente en pequeños negocios y emprendimientos.

La firma agregó que ha otorgado más de 2.5 millones de créditos a negocios y usuarios, además de avanzar en el proceso para solicitar una licencia bancaria en México, con el objetivo de ampliar sus servicios financieros.

¿Mercado Pago buscará licencia bancaria en México?

Rivas Butcher afirmó que la intención de solicitar una licencia bancaria responde al crecimiento de servicios financieros digitales y al objetivo de ampliar el acceso a crédito, tarjetas y herramientas de cobro para usuarios y pequeños negocios.

La expansión de terminales punto de venta también alcanza comercios informales y micronegocios, incluidos establecimientos en tianguis y mercados, donde la empresa observa mayor adopción de pagos digitales.

La inversión privada anunciada por Mercado Libre se incorpora al debate sobre la revisión del T-MEC, proceso en el que México busca mantener condiciones favorables de acceso al mercado estadounidense y sostener su posición frente a otros competidores internacionales.

Ebrard informó que la siguiente ronda de conversaciones con Estados Unidos se realizará la próxima semana en Washington, con la participación de su equipo, Altagracia Gómez y el embajador mexicano Roberto Lazzeri.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el anuncio refleja confianza en México y afirmó que habrá más inversiones durante el segundo semestre. También ligó el comportamiento económico con la reducción de la inflación, que ubicó por debajo de 4%.

La empresa planteó que su expansión en México continuará enfocada en comercio electrónico, tecnología, logística, pagos digitales, financiamiento y herramientas para pequeñas y medianas empresas.