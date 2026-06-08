El PRI defendió en las urnas la mayoría que ya dominaba el Congreso de Coahuila

La alianza encabezada por el tricolor controlaba 16 de las 25 curules y presidía la Junta de Gobierno; Morena llegaba como segunda fuerza.

Vista del Pleno del Congreso del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, integrado por 25 diputaciones.

El bloque encabezado por el PRI controlaba 16 de las 25 curules del Congreso de Coahuila antes de la elección.

Foto: Carlos Robles/ PRI Coahuila.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 08, 2026
Mariana Torres García

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Saltillo, Coahuila, 8 de junio de 2026.- La elección que renovó el Congreso de Coahuila no partía de un terreno neutral. El PRI llegaba a la jornada defendiendo una mayoría que ya controlaba el poder legislativo del estado, y la pregunta de fondo no era si conservaría la ventaja, sino con qué margen.

La mayoría en el Congreso de Coahuila estaba en manos de la alianza que el tricolor encabezó en 2023. Ese año, la coalición integrada por PRI, PAN y PRD ganó los 16 distritos de mayoría relativa con 52.82% de la votación, en lo que la prensa local llamó "carro completo".

¿Quién tenía la mayoría en el Congreso de Coahuila?

El bloque priista controlaba 16 de las 25 curules de la LXIII Legislatura, instalada el 1 de enero de 2024. Esa mayoría absoluta le otorgó además la presidencia de la Junta de Gobierno, que por primera vez recayó en una mujer, la diputada Luz Elena Morales. Morena quedó como segunda fuerza, con 26.24% de los votos en 2023 y cinco diputaciones obtenidas por la vía plurinominal, al no ganar ningún distrito directo.

El resto del Congreso se repartió entre fuerzas menores: la Unidad Democrática de Coahuila, el Partido del Trabajo y el Partido Verde sumaron representaciones aisladas. El diseño dejó a la oposición confinada a las curules de representación proporcional, sin capacidad real de disputar las decisiones del Pleno.

Por qué Coahuila es el último bastión del PRI

El dominio no es nuevo. El PRI ha gobernado Coahuila de manera ininterrumpida desde 1929, el periodo más largo de cualquier partido en una entidad del país. En 2024 retuvo la gubernatura con Manolo Jiménez y conservó la mayoría de los ayuntamientos, incluida la capital. El control del Legislativo es la pieza que completa ese arreglo de poder.

La elección de 2026 puso ese esquema otra vez sobre la mesa. El conteo preliminar volvió a colocar al PRI al frente en los 16 distritos, según los resultados del PREP, mientras la oposición optó por concentrar su estrategia en las denuncias de la jornada más que en la disputa distrital.

El reparto fino se definirá en los cómputos del miércoles, cuando se asignen las nueve diputaciones plurinominales. Esa repartición, y no los distritos de mayoría, será el único espacio donde Morena y sus aliados podrán recuperar el terreno que el mapa electoral les sigue negando.

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