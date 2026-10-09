Acapulco, Guerrero, 9 de octubre de 2026.- Las lluvias de Simón inundaron calles y avenidas de Acapulco durante la tarde, dejaron autos varados, provocaron deslaves y obligaron a suspender de forma temporal el transporte público. El Gobierno de Guerrero habilitó 34 refugios temporales para familias que viven en zonas de alto riesgo y, hasta el último reporte disponible, no se registraban personas lesionadas ni víctimas fatales.

Las lluvias comenzaron alrededor de las 12:30 horas. De acuerdo con Protección Civil municipal, cayeron cerca de 135 milímetros en menos de dos horas, y el agua se acumuló en el Mercado Central, donde las inundaciones fueron severas, y en el barrio La Fábrica, donde decenas de autos quedaron atrapados.

Las inundaciones afectaron la Costera Miguel Alemán, las avenidas Cuauhtémoc, Constituyentes, Solidaridad y Ruiz Cortines, la Escénica, el bulevar de las Naciones y la carretera Acapulco-Puerto Marqués, donde el paso a desnivel de Puerto Marqués quedó inundado. El agua llegó a la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, Llano Largo, Carabalí, Icacos, Los Hornos y la zona Diamante. En varios puntos, la corriente arrastró vehículos.

A las 15:15 horas, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó un deslave en la colonia Palma Sola, cerca del cuartel de la Guardia Nacional, y el C5 alertó por otros dos: uno en el fraccionamiento Marroquín, sobre la avenida Cuauhtémoc, y otro en la Escénica, frente a Las Brisas, en dirección a Puerto Marqués.

En la calzada Pie de la Cuesta, un deslave derribó dos postes de la Comisión Federal de Electricidad y dejó sin luz a habitantes de al menos 10 colonias. Otro poste cayó en el fraccionamiento Los Hornos y uno más en la Escénica.

El Ejército aplicó el Plan DN-III y trasladó a personas en camiones, mientras vehículos de Protección Civil, patrullas y unidades de las policías Estatal y Urbana y Turística auxiliaron a quienes quedaron varados. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, recorrió Llano Largo, ordenó intensificar los recorridos de supervisión y mantener disponibles los vehículos oficiales para trasladar a quienes lo necesiten, y difundió en redes sociales las ubicaciones de los refugios.

El transporte público suspendió su servicio y en la zona de playas se detuvieron las actividades; prestadores de servicios y bañistas salieron a resguardarse. Por recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las actividades académicas y administrativas del 9 de octubre en las regiones Acapulco y Costa Grande, en escuelas públicas y privadas de ambos turnos.

El colapso vial coincidió con la salida de las escuelas. Mariza Ólea, habitante de Acapulco, relató que el agua le llegaba a las rodillas cuando caminó a recoger a sus dos hijos y que, por la mañana, el cielo estaba oscuro pero nadie anunció la suspensión de clases ni de labores.

Simón, que durante las inundaciones era tormenta tropical, se intensificó a huracán categoría 1 durante la noche, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Su centro se ubicaba a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a nueve kilómetros por hora, según el reporte de las 21:00 horas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El organismo estadounidense advierte que Simón podría alcanzar la categoría 4 antes de acercarse a las costas del suroeste y el centro-occidente del país el 10 de octubre. Rige un aviso de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Aunque el sistema se aleja de las costas de Guerrero, Protección Civil estatal advirtió que las precipitaciones podrían intensificarse durante la noche y la madrugada. El secretario de Protección Civil estatal, Roberto Arroyo Matus, pidió extremar precauciones. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en zonas costeras y del sur de Guerrero y Michoacán, y oleaje de tres a cuatro metros en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima.

Las autoridades recomendaron evitar calles inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse alejados de cauces, laderas y zonas susceptibles a deslaves, además de atender los avisos oficiales.

Acapulco enfrenta la emergencia en un puerto que todavía lidia con las consecuencias de anteriores fenómenos meteorológicos y donde las lluvias intensas pueden agravar las afectaciones en infraestructura y viviendas.