Detienen a siete por extorsión y despojo en Copándaro, Michoacán

La Fiscalía de Michoacán cumplimentó órdenes de aprehensión en San Agustín del Maíz, en coordinación con la Defensa y la Guardia Nacional.

Agentes de la Fiscalía de Michoacán y de la Guardia Civil ante el portón de una vivienda durante cateos en Copándaro
  • La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de siete personas en cateos en San Agustín del Maíz, municipio de Copándaro. Los detenidos se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 09, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Michoacán, 9 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de siete personas durante cateos realizados en San Agustín del Maíz, localidad del municipio de Copándaro.

Los siete detenidos son señalados como probables responsables de extorsión agravada y despojo agravado.

En los cateos, la Fiscalía actuó en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

En esas intervenciones se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Alma “N”, Pedro “N”, Juan Carlos “N”, Juan “N”, Armando “N”, alias “El Gatillo”, Carlos “N” y J. Carlos “N”.

Fueron asegurados un revólver, un automóvil y municiones.

El revólver, el automóvil y las municiones serán analizados como parte de las indagatorias: quedaron incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con hechos delictivos.

Las siete personas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.

seguridad sucesos criminalidad michoacan

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