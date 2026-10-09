Michoacán, 9 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de siete personas durante cateos realizados en San Agustín del Maíz, localidad del municipio de Copándaro.

Los siete detenidos son señalados como probables responsables de extorsión agravada y despojo agravado.

En los cateos, la Fiscalía actuó en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

En esas intervenciones se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Alma “N”, Pedro “N”, Juan Carlos “N”, Juan “N”, Armando “N”, alias “El Gatillo”, Carlos “N” y J. Carlos “N”.

Fueron asegurados un revólver, un automóvil y municiones.

El revólver, el automóvil y las municiones serán analizados como parte de las indagatorias: quedaron incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con hechos delictivos.

Las siete personas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.