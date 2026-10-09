El Marqués, 9 de octubre de 2026.- Por primera vez en la historia del estado, Querétaro fue sede del XI Coloquio sobre Pueblos y Comunidades Originarias, que se celebró en el municipio de El Marqués y reunió a representantes de las entidades que integran la Quinta Circunscripción Plurinominal, a la que pertenece Querétaro, de cara a los próximos procesos electorales federal y locales.

El gobernador Mauricio Kuri González inauguró los trabajos bajo el lema “Del reconocimiento constitucional a la participación efectiva”.

El encuentro tuvo como sede el Palacio Municipal de El Marqués. Ahí se abordaron los alcances de la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos propios, así como la relación de las decisiones comunitarias con las instituciones del Estado. Kuri González destacó que el foro puso sobre la mesa la participación de los pueblos y comunidades originarias como tema fundamental para la democracia.

Para el gobernador, el coloquio es un espacio para dialogar y, sobre todo, para escuchar: hablar de los pueblos y comunidades originarias, dijo, es hablar de las raíces, de la identidad y de una parte fundamental del presente y del futuro de Querétaro.

En el acto protocolario se reconoció a las instituciones, especialistas y comunidades que hicieron posible el encuentro. rotativo.com.mx

“Este Coloquio parte de una idea que me parece fundamental: No basta con reconocer nuestros derechos. Hay que hacerlos valer. Y hacerlos valer significa que todas y todos puedan participar; que puedan decidir, representar a sus comunidades y tener voz en los espacios donde se toman las decisiones. Porque eso también es una ruta para fortalecer la democracia”, expresó.

Kuri González se dijo creyente de que gobernar y hacer política significa poner en común, sentarse a escuchar, reconocer las diferencias y encontrar aquello que une para construir juntos. De ahí, agregó, que a las autoridades les corresponda escuchar la voz de los pueblos y comunidades originarias, respetarla y garantizar sus derechos.

“En Querétaro vamos a seguir construyendo instituciones cercanas, que escuchen y que hagan posible una participación cada vez más efectiva”, afirmó.

Al dar la declaratoria inaugural, el titular del Poder Ejecutivo confió en que el diálogo y la reflexión de quienes participan fortalezcan el respeto a los derechos de los pueblos originarios y garanticen su participación en la toma de decisiones en los estados y en el país.

En el acto protocolario reconoció al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral del estado, a los presidentes municipales y a las instituciones y especialistas que hicieron posible el encuentro. También agradeció la participación de las comunidades, que le dieron sentido al diálogo.

La magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, Nereida Berenice Ávalos Vázquez, recordó que el coloquio es un foro que, desde hace poco más de 10 años, invita a escuchar, dialogar y aprender unos de otros, con el objetivo de generar comunicación intercultural entre pueblos y comunidades originarias, instituciones públicas y academia. Para dialogar, dijo, no es necesario que todos estén de acuerdo, pero sí dispuestos a escuchar.

La participación de las comunidades le dio sentido al diálogo, se reconoció durante la inauguración. rotativo.com.mx

Precisó que el foro debe permitir comprender los alcances actuales de la libre determinación y la autonomía indígena, conocer la experiencia de autoridades indígenas que se autogobiernan y las problemáticas de las representaciones indígenas, además de brindar información clara, práctica y útil sobre los mecanismos para ejercer sus derechos político-electorales y acceder a espacios de representación y cargos de elección popular de cara a los próximos procesos electorales, federal y local.

De manera virtual, el magistrado presidente de la Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, envió un mensaje a los asistentes. Señaló que el título de esta edición plantea la tarea de pasar del reconocimiento constitucional a la participación efectiva, porque un derecho reconocido que no se ejerce en la vida cotidiana sigue siendo un derecho incompleto. México, apuntó, ha avanzado con el reconocimiento de la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos propios.

“Este avance abre una pregunta decisiva para nuestros tiempos. ¿Qué efectos debe producir este reconocimiento en la realidad? Este coloquio lleva esa pregunta a terrenos concretos, el valor jurídico de las decisiones comunitarias, las rutas para acceder a espacios de representación política y los mecanismos para defender los derechos cuando estos son vulnerados. Ahí está el verdadero desafío”, alertó.

Bátiz García acentuó que la autonomía debe traducirse en decisiones comunitarias reconocidas conforme al marco jurídico y que la representación exige vínculos auténticos entre quienes ocupan determinados espacios y las comunidades a las que representan.

El acceso a la justicia, añadió, requiere instituciones cercanas, comprensibles y capaces de responder sin que la distancia, el lenguaje o la complejidad de los procedimientos se conviertan en barreras.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, Daniel Estrada García, reconoció a las autoridades tradicionales que representan a las personas de los pueblos y comunidades originarias del estado, a quienes distinguió como portadoras de la identidad nacional y de los ancestros.

Refrendó el compromiso de asumir la obligación de juzgar con perspectiva intercultural para que sean escuchadas y escuchados.

“Para que sus derechos puedan ser ejercidos en plena libertad. Para que por fin podamos estar a la altura de sus necesidades. Hay mucho por hacer pero estamos muy comprometidos con ustedes”, declaró.

La consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó que una democracia solamente puede llamarse así cuando todas las voces tienen la posibilidad real de participar, decidir y ser representadas.

Por eso, indicó, el encuentro es la oportunidad de avanzar de los principios a las acciones: cada diálogo, cada experiencia compartida y cada propuesta fortalece el proceso y acerca a las instituciones.

“Reconocer sus derechos y hacerlos visibles es el punto de partida de este coloquio, es un paso más para construir puentes y para que los pueblos y comunidades originarias encuentren en las instituciones espacios de confianza, respeto y de acompañamiento para ejercer plenamente sus derechos”, remarcó.

El presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, refirió que hablar de pueblos y comunidades originarias no es hablar solamente de leyes, instituciones o procesos electorales, sino de personas, comunidades, identidad y una historia que forma parte de todo lo que somos. Por ello calificó como valioso poner sobre la mesa la libre determinación, la autonomía, la participación política y el acceso a la justicia, con un propósito claro: que la información y los derechos lleguen a quienes deben ejercerlos.