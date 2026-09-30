Prevén lluvias fuertes en Querétaro; Rachel, huracán categoría 1

La CNPC prevé lluvias puntuales intensas de Jalisco a Guerrero y en el noreste, con posibles tornados en el norte de Coahuila.

Mapa del SMN con el huracán Rachel y el frente frío núm. 1, en el pronóstico de lluvias fuertes en Querétaro
  • El norte y el centro de Querétaro tendrán lluvias puntuales fuertes, según la CNPC, mientras el huracán Rachel, de categoría 1, encabeza los siete sistemas meteorológicos del día.
SMN-Conagua
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 30 de septiembre de 2026.- El norte y el centro de Querétaro tendrán lluvias puntuales fuertes, de acuerdo con el pronóstico de sistemas meteorológicos que difundió la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezado por el huracán Rachel, de categoría 1.

El pronóstico coloca las lluvias en Querétaro en el mismo rango que el norte y este de Guanajuato, el norte y suroeste de Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, el norte, centro y sur de Veracruz, y el este y sureste de Tabasco.

En el occidente, la CNPC prevé lluvias puntuales intensas en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero. El sur de Nayarit tendrá lluvias muy fuertes; el sur de Baja California Sur y el centro y sur de Sinaloa, fuertes. Las costas de esos estados registrarán fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

El noreste concentra el otro bloque de lluvias puntuales intensas: norte y este de Coahuila, centro y sur de Nuevo León, suroeste de Tamaulipas y norte, centro y oeste de San Luis Potosí. En el centro y norte de Zacatecas se esperan lluvias muy fuertes; en el oeste y sur de Durango, fuertes, y chubascos en Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Para el norte de Coahuila, el pronóstico incluye fuertes rachas de viento con posible formación de torbellinos o tornados.

Las lluvias muy fuertes alcanzarán el sureste de Puebla, el centro y norte del Estado de México, el norte y oeste de Oaxaca, el centro, este y sur de Chiapas, el sur y norte de Campeche, el centro y sur de Yucatán, y el este y norte de Quintana Roo.

Junto al huracán Rachel, la CNPC enumeró seis sistemas más: el frente frío núm. 1, una circulación ciclónica en altura, vaguadas en altura, el monzón mexicano, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

El mapa núm. 545 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con corte a las 06:00 horas, ubica a Rachel en el Pacífico y, al oeste, a la depresión tropical Diecinueve-E.

El pronóstico prevé ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y el oriente del territorio, así como en la península de Yucatán.

clima lluvias seguridad huracanes

Reciente

Escenario de Sinfonía en La Queretana de noche, con una orquesta, pantallas laterales y público en primer plano.
Querétaro

Municipio: más de 11 mil personas en Sinfonía en La Queretana

La Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro y la OFEQ cerraron el evento gratuito con rock, ska, electrónica y música de cine.

Tres asistentes sentados frente a un fondo azul durante la presentación del programa Listos a Jugar en Querétaro
Querétaro

Listos a Jugar llega a 18,301 alumnos de preescolar en Querétaro

El programa con Sesame Workshop incluye 174 jardines de niños en 12 municipios y 1,064 figuras educativas que darán acompañamiento durante el ciclo escolar.

Mujer de blusa blanca sonríe frente al escenario del evento donde la Legislatura de Querétaro aprobó la reforma de turismo comunitario.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aprueba reforma de turismo comunitario

La diputada Adriana Meza Argaluza explicó que el modelo busca que los beneficios económicos del turismo lleguen de forma directa a familias y comunidades.

Tres personas posan sonrientes frente a una bandera de México y un panel rosa en el evento de la reforma de turismo comunitario en Querétaro.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aprueba reforma de turismo comunitario

La diputada Adriana Meza Argaluza explicó que el modelo busca que los beneficios económicos del turismo lleguen de forma directa a familias y comunidades.