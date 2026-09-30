México, 30 de septiembre de 2026.- El norte y el centro de Querétaro tendrán lluvias puntuales fuertes, de acuerdo con el pronóstico de sistemas meteorológicos que difundió la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezado por el huracán Rachel, de categoría 1.

El pronóstico coloca las lluvias en Querétaro en el mismo rango que el norte y este de Guanajuato, el norte y suroeste de Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, el norte, centro y sur de Veracruz, y el este y sureste de Tabasco.

En el occidente, la CNPC prevé lluvias puntuales intensas en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero. El sur de Nayarit tendrá lluvias muy fuertes; el sur de Baja California Sur y el centro y sur de Sinaloa, fuertes. Las costas de esos estados registrarán fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

El noreste concentra el otro bloque de lluvias puntuales intensas: norte y este de Coahuila, centro y sur de Nuevo León, suroeste de Tamaulipas y norte, centro y oeste de San Luis Potosí. En el centro y norte de Zacatecas se esperan lluvias muy fuertes; en el oeste y sur de Durango, fuertes, y chubascos en Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Para el norte de Coahuila, el pronóstico incluye fuertes rachas de viento con posible formación de torbellinos o tornados.

Las lluvias muy fuertes alcanzarán el sureste de Puebla, el centro y norte del Estado de México, el norte y oeste de Oaxaca, el centro, este y sur de Chiapas, el sur y norte de Campeche, el centro y sur de Yucatán, y el este y norte de Quintana Roo.

Junto al huracán Rachel, la CNPC enumeró seis sistemas más: el frente frío núm. 1, una circulación ciclónica en altura, vaguadas en altura, el monzón mexicano, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

El mapa núm. 545 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con corte a las 06:00 horas, ubica a Rachel en el Pacífico y, al oeste, a la depresión tropical Diecinueve-E.

El pronóstico prevé ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y el oriente del territorio, así como en la península de Yucatán.