Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.- El ciclón tropical Polo ingresa a Sonora, donde interactúa con una vaguada en altura y con el monzón mexicano mientras pierde fuerza, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La tormenta tropical Rachel se ubica frente a las costas de Michoacán. Canales de baja presión e inestabilidad atmosférica completan los sistemas activos sobre el país.

Para los estados del noroeste y la península de Yucatán, la CNPC prevé lluvias de fuertes a torrenciales acompañadas de fuertes rachas de viento, con oleaje elevado en las costas de ambas regiones.

En las entidades del centro y sur del litoral del Pacífico mexicano, las lluvias serán de muy fuertes a torrenciales, también con rachas de viento fuertes y oleaje elevado en sus costas.

Chubascos alcanzarán el norte, el centro y el oriente del país, con lluvias fuertes en Coahuila, el Estado de México y Veracruz.