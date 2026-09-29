Polo ingresa a Sonora; prevén lluvias torrenciales en el noroeste

La Coordinación Nacional de Protección Civil prevé lluvias fuertes a torrenciales, rachas de viento y oleaje elevado en el noroeste, el Pacífico y la península de Yucatán.

Ciclón tropical Polo en Sonora, con lluvias torrenciales y oleaje elevado en el noroeste de México
  • El ciclón tropical Polo ingresa a Sonora y se debilita al interactuar con una vaguada en altura y el monzón mexicano, de acuerdo con la CNPC.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.- El ciclón tropical Polo ingresa a Sonora, donde interactúa con una vaguada en altura y con el monzón mexicano mientras pierde fuerza, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

La tormenta tropical Rachel se ubica frente a las costas de Michoacán. Canales de baja presión e inestabilidad atmosférica completan los sistemas activos sobre el país.

Para los estados del noroeste y la península de Yucatán, la CNPC prevé lluvias de fuertes a torrenciales acompañadas de fuertes rachas de viento, con oleaje elevado en las costas de ambas regiones.

En las entidades del centro y sur del litoral del Pacífico mexicano, las lluvias serán de muy fuertes a torrenciales, también con rachas de viento fuertes y oleaje elevado en sus costas.

Chubascos alcanzarán el norte, el centro y el oriente del país, con lluvias fuertes en Coahuila, el Estado de México y Veracruz.

clima lluvias huracanes tormentas sonora

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