Baja California Sur, 28 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspendió de forma temporal los servicios de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 3 y No. 4 y de la Guardería 001 de La Paz ante el inminente impacto del huracán Polo, informó la institución.

La medida cumple con las disposiciones del Consejo Estatal de Protección Civil. El instituto ubica a Polo frente a las costas de Cabo San Lázaro como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 220 km/h.

Elizabeth Hernández Borges, titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del IMSS, indicó que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Baja California Sur desplegó brigadas de protección civil en 36 unidades médicas y no médicas.

La Unidad Delegacional de Protección Civil del OOAD quedó activada bajo la dirección de Juan Gilberto Pérez Soltero, quien participa en el Comité Estatal de Emergencias junto con otras autoridades.

Según Hernández Borges, las cortinas anti huracanes se activaron en los inmuebles que cuentan con esa infraestructura. Los equipos para iniciar la etapa de recuperación permanecen listos para cuando el fenómeno haya pasado.

La funcionaria precisó que el esquema se replica en las representaciones del IMSS en Baja California Sur y Sonora, donde se prevé que Polo continúe su trayectoria con menor intensidad.

En ambas entidades se desplegó la Misión ECO (Enlace, Coordinación y Operación), integrada por personal de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, que apoyará en las fases de auxilio y recuperación con el propósito de mantener la continuidad de operaciones en hospitales y unidades médicas.

El IMSS mantiene activos los protocolos de protección civil y recomendó a la población informarse a través de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).