Detienen a cinco en Culiacán, uno menor; aseguran fusil AK-47

Corporaciones federales, estatales y municipales aseguraron además dos armas cortas, cargadores, cartuchos, dos chalecos y un Kia Rio sin placas en San Manuel.

Cinco detenidos en Culiacán, rostros difuminados, junto a elementos federales y estatales y armas aseguradas en una mesa

Elementos del Grupo de Coordinación Interinstitucional detuvieron a cinco civiles, uno de ellos menor de edad, y aseguraron un fusil tipo AK-47 en San Manuel, sindicatura de Aguaruto, en Culiacán. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica, y se presume su inocencia.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Sinaloa, 30 de septiembre de 2026.- Elementos federales, estatales y municipales detuvieron a cinco civiles, uno de ellos menor de edad, en las inmediaciones del poblado San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, y aseguraron un fusil tipo AK-47, dos armas cortas, cargadores, cartuchos, dos chalecos y un vehículo sin placas.

Las detenciones ocurrieron durante un despliegue de vigilancia de corporaciones que integran el Grupo de Coordinación Interinstitucional. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el personal ubicó a varios hombres que intentaron evadir a la autoridad y, tras una revisión, los detuvo.

El fusil fue asegurado con un cargador de disco abastecido con 30 cartuchos útiles.

La dependencia estatal reportó también dos armas cortas calibre 9 mm; 10 cartuchos calibre 7.62x39 mm; un cargador de 7.62x39 mm con 25 cartuchos, y cinco cargadores de plástico del mismo calibre con 30 cartuchos cada uno. A ello se suman dos chalecos, uno con placas completas y otro con placa trasera.

Los agentes aseguraron un vehículo tipo sedán marca Kia, línea Rio, de color blanco y sin placas de circulación.

Los detenidos, junto con las armas y municiones, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades pidieron a la población utilizar el 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.

seguridad criminalidad sucesos sinaloa

Reciente

Escenario de Sinfonía en La Queretana de noche, con una orquesta, pantallas laterales y público en primer plano.
Querétaro

Municipio: más de 11 mil personas en Sinfonía en La Queretana

La Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro y la OFEQ cerraron el evento gratuito con rock, ska, electrónica y música de cine.

Tres asistentes sentados frente a un fondo azul durante la presentación del programa Listos a Jugar en Querétaro
Querétaro

Listos a Jugar llega a 18,301 alumnos de preescolar en Querétaro

El programa con Sesame Workshop incluye 174 jardines de niños en 12 municipios y 1,064 figuras educativas que darán acompañamiento durante el ciclo escolar.

Mujer de blusa blanca sonríe frente al escenario del evento donde la Legislatura de Querétaro aprobó la reforma de turismo comunitario.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aprueba reforma de turismo comunitario

La diputada Adriana Meza Argaluza explicó que el modelo busca que los beneficios económicos del turismo lleguen de forma directa a familias y comunidades.

Tres personas posan sonrientes frente a una bandera de México y un panel rosa en el evento de la reforma de turismo comunitario en Querétaro.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aprueba reforma de turismo comunitario

La diputada Adriana Meza Argaluza explicó que el modelo busca que los beneficios económicos del turismo lleguen de forma directa a familias y comunidades.