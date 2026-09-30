Sinaloa, 30 de septiembre de 2026.- Elementos federales, estatales y municipales detuvieron a cinco civiles, uno de ellos menor de edad, en las inmediaciones del poblado San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, y aseguraron un fusil tipo AK-47, dos armas cortas, cargadores, cartuchos, dos chalecos y un vehículo sin placas.

Las detenciones ocurrieron durante un despliegue de vigilancia de corporaciones que integran el Grupo de Coordinación Interinstitucional. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el personal ubicó a varios hombres que intentaron evadir a la autoridad y, tras una revisión, los detuvo.

El fusil fue asegurado con un cargador de disco abastecido con 30 cartuchos útiles.

La dependencia estatal reportó también dos armas cortas calibre 9 mm; 10 cartuchos calibre 7.62x39 mm; un cargador de 7.62x39 mm con 25 cartuchos, y cinco cargadores de plástico del mismo calibre con 30 cartuchos cada uno. A ello se suman dos chalecos, uno con placas completas y otro con placa trasera.

Los agentes aseguraron un vehículo tipo sedán marca Kia, línea Rio, de color blanco y sin placas de circulación.

Los detenidos, junto con las armas y municiones, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades pidieron a la población utilizar el 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.