Kuri enviará iniciativa para castigar el reclutamiento de menores en Querétaro

El gobernador adelantó que la propuesta sancionará a quienes financien, capaciten o utilicen a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas.

El gobernador Mauricio Kuri González durante el mensaje en el que anunció la iniciativa contra el reclutamiento de menores en Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González anunció la iniciativa mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de junio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González anunció que en los próximos días enviará al Congreso del Estado una iniciativa para castigar a quienes recluten, financien, capaciten, utilicen o involucren a personas menores de edad en actividades delictivas. El mensaje lo difundió a través de sus redes sociales.

El mandatario estatal advirtió sobre lo que ocurre en distintas regiones del país, donde grupos delictivos reclutan a niñas, niños y adolescentes para sumarlos a actividades criminales. En muchos casos, explicó, el enganche llega por redes sociales, aprovecha contextos de violencia familiar y ofrece falsas expectativas de riqueza para atraerlos a entornos delictivos, un riesgo que el gobierno estatal ya había abordado con la ley Kuri.

Indicó que, una vez dentro, esos menores son utilizados para vigilar, transportar información o mercancía ilícita y realizar tareas logísticas, hasta que terminan convertidos en criminales.

"Eso no va a ocurrir en Querétaro. Nuestra infancia y adolescencia, esa no se toca", sostuvo.

Kuri González aseguró que quien reclute a un menor para convertirlo en criminal enfrentará todo el peso de la ley, y reiteró que su gobierno mantendrá una política de tolerancia cero frente a quienes pretendan usar a niñas, niños y adolescentes para fortalecer a la delincuencia.

¿Qué castigará la iniciativa contra el reclutamiento de menores?

La propuesta sancionará a quienes recluten, financien, capaciten, utilicen o involucren a personas menores de edad en cualquier actividad delictiva. El objetivo, según el Ejecutivo estatal, es proteger a la infancia y preservar el bienestar de las familias queretanas, no perseguir a los adolescentes.

"Quiero ser muy claro: esta iniciativa no está dirigida contra nuestros niños y adolescentes. Está dirigida contra quienes se aprovechan de ellos. Contra quienes buscan arrebatarles sus oportunidades, alejarlos de sus familias y convertirlos en instrumentos de violencia", afirmó.

El rastreo de los delitos que comienzan en el entorno digital recae también en la policía cibernética del estado, así como en campañas de alerta sobre la exposición de menores en plataformas.

Para el gobernador, las y los jóvenes deben estar en las aulas, en las canchas y en los espacios culturales, desarrollando sus talentos y construyendo un proyecto de vida.

La iniciativa llegará al Congreso del Estado en los próximos días.

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