Kuri enviará iniciativa para castigar el reclutamiento de menores en Querétaro

Querétaro, 8 de junio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González anunció que en los próximos días enviará al Congreso del Estado una iniciativa para castigar a quienes recluten, financien, capaciten, utilicen o involucren a personas menores de edad en actividades delictivas. El mensaje lo difundió a través de sus redes sociales.
El mandatario estatal advirtió sobre lo que ocurre en distintas regiones del país, donde grupos delictivos reclutan a niñas, niños y adolescentes para sumarlos a actividades criminales. En muchos casos, explicó, el enganche llega por redes sociales, aprovecha contextos de violencia familiar y ofrece falsas expectativas de riqueza para atraerlos a entornos delictivos, un riesgo que el gobierno estatal ya había abordado con la ley Kuri.
Indicó que, una vez dentro, esos menores son utilizados para vigilar, transportar información o mercancía ilícita y realizar tareas logísticas, hasta que terminan convertidos en criminales.
"Eso no va a ocurrir en Querétaro. Nuestra infancia y adolescencia, esa no se toca", sostuvo.
Kuri González aseguró que quien reclute a un menor para convertirlo en criminal enfrentará todo el peso de la ley, y reiteró que su gobierno mantendrá una política de tolerancia cero frente a quienes pretendan usar a niñas, niños y adolescentes para fortalecer a la delincuencia.
¿Qué castigará la iniciativa contra el reclutamiento de menores?
La propuesta sancionará a quienes recluten, financien, capaciten, utilicen o involucren a personas menores de edad en cualquier actividad delictiva. El objetivo, según el Ejecutivo estatal, es proteger a la infancia y preservar el bienestar de las familias queretanas, no perseguir a los adolescentes.
"Quiero ser muy claro: esta iniciativa no está dirigida contra nuestros niños y adolescentes. Está dirigida contra quienes se aprovechan de ellos. Contra quienes buscan arrebatarles sus oportunidades, alejarlos de sus familias y convertirlos en instrumentos de violencia", afirmó.
El rastreo de los delitos que comienzan en el entorno digital recae también en la policía cibernética del estado, así como en campañas de alerta sobre la exposición de menores en plataformas.
Para el gobernador, las y los jóvenes deben estar en las aulas, en las canchas y en los espacios culturales, desarrollando sus talentos y construyendo un proyecto de vida.
La iniciativa llegará al Congreso del Estado en los próximos días.