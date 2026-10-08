Kuri: academia con EU en Querétaro seguirá procesos federales

Por ahora solo se colocó la primera piedra; el plan de estudios y lo demás se hará como marque la Federación, afirmó el gobernador.

Mauricio Kuri González habla en la colocación de la primera piedra de la academia policial en Querétaro

Mauricio Kuri González afirmó que de la academia policial con Estados Unidos en Querétaro solo se ha colocado la primera piedra; el plan de estudios se hará como lo marque la Federación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González afirmó que la academia policial con Estados Unidos es cuestión de proceso: hasta ahora solo se colocó la primera piedra y, cuando existan el plan de estudios y todo lo demás, se hará como lo marca la Federación.

Dijo entender la inquietud y sostuvo que los procedimientos se cumplirán con las instancias correspondientes, entre ellas el grupo de seguridad, tal como siempre se ha hecho. Agregó que no hay nada de qué preocuparse.

Querétaro mantiene una muy buena relación con la Federación y colabora con numerosas embajadas. Con la de Estados Unidos, destacó, el vínculo es especialmente bueno.

Sobre la academia, planteó el mismo esquema de toda la capacitación realizada de manera conjunta con el Gobierno federal. Señaló que muchos policías de la entidad han sido formados por los mejores policías del mundo, por lo que conservar esa relación resulta muy importante.

Respecto a la visita del embajador, indicó que se abordaron otros temas, entre ellos innovación y tecnología con la NASA.

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