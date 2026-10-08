Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González afirmó que la academia policial con Estados Unidos es cuestión de proceso: hasta ahora solo se colocó la primera piedra y, cuando existan el plan de estudios y todo lo demás, se hará como lo marca la Federación.
Dijo entender la inquietud y sostuvo que los procedimientos se cumplirán con las instancias correspondientes, entre ellas el grupo de seguridad, tal como siempre se ha hecho. Agregó que no hay nada de qué preocuparse.
Querétaro mantiene una muy buena relación con la Federación y colabora con numerosas embajadas. Con la de Estados Unidos, destacó, el vínculo es especialmente bueno.
Sobre la academia, planteó el mismo esquema de toda la capacitación realizada de manera conjunta con el Gobierno federal. Señaló que muchos policías de la entidad han sido formados por los mejores policías del mundo, por lo que conservar esa relación resulta muy importante.
Respecto a la visita del embajador, indicó que se abordaron otros temas, entre ellos innovación y tecnología con la NASA.