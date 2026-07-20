IMSS opera con éxito a 16 pacientes de columna en jornada Sonora-Sinaloa

Especialistas del IMSS en Sonora y Sinaloa realizaron cirugías de columna el 27 y 28 de junio en dos hospitales de Hermosillo.

Personal médico realiza una cirugía en un quirófano, rodeando a un paciente bajo anestesia

Personal médico realiza un procedimiento quirúrgico en quirófano. Fotografía de referencia para ilustrar la cobertura de las jornadas de cirugía de columna del IMSS.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 20, 2026
Mariana Torres García

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Sonora, 20 de julio de 2026.- Dieciséis pacientes de Sonora y Sinaloa fueron intervenidos de columna durante unas jornadas quirúrgicas realizadas los días 27 y 28 de junio en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 y el HGZ No. 15 de Hermosillo, como resultado de la coordinación entre ambas delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La titular de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel del IMSS, Beatriz Pérez Antonio, supervisó la atención a los pacientes de los dos estados y la logística del equipo multidisciplinario que participó en las cirugías.

Fidel N., paciente originario de Navolato, Sinaloa, fue intervenido en el HGZ No. 14. "El dolor que traía en la espalda y de piernas ya se acabó, nada más me queda la recuperación", relató.

Alfonso N. fue operado de una hernia cervical. "Me siento muy apapachado por la atención que hemos recibido por todo el equipo médico y administrativo que armaron toda la logística para que este evento se llevara a cabo", expresó.

El anestesiólogo del HGZ No. 14, Heriberto Espinoza Klunder, destacó la labor realizada para estabilizar a cada paciente intervenido y subrayó el papel del equipo multidisciplinario en el resultado de las cirugías.

Los enfermeros quirúrgicos Alfredo Campa y Marisol Téllez González señalaron que la coordinación entre Sinaloa y Sonora permitió constatar el agradecimiento de los pacientes atendidos.

Por Sonora coordinó la jornada el jefe de Prestaciones Médicas, Juan Carlos Villano Castillejos, en representación de la titular del OOAD Sonora, Angélica Mariel Martínez López. Por Sinaloa participó el coordinador de Prevención y Atención a la Salud, Jorge Luis Sánchez Higuera, en representación de la delegada Tania Clarissa Medina López. En el equipo interdisciplinario también participaron Jorge Alberto Cancino López, de la División de Atención Médica en Segundo Nivel, y los coordinadores de Programas Médicos de Atención Quirúrgica, Griselda Liliana García Cabrera y Miguel Ángel Cardona Espinoza.

La jornada se suma a otras acciones recientes del IMSS para ampliar la atención médica, como el incremento del 60 por ciento en cirugías reportado respecto a 2018 y el refuerzo de la vigilancia hospitalaria en unidades médicas del país.

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