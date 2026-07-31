San Juan del Río, 31 de julio de 2026.- Diez dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río montaron mesas de atención, pintaron cuatro reductores de velocidad y distribuyeron insumos a vecinos durante la edición 52 del programa itinerante que la administración de Roberto Cabrera Valencia ejecuta en comunidades del municipio. La jornada se realizó este viernes en Dolores Godoy.
El Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública participaron con ventanillas de atención ciudadana. En paralelo se realizó una campaña de salud visual para los habitantes de la localidad.
Personal de Obras Públicas realizó trabajos de pintura en reductores de velocidad y líneas blancas de vialidades de Dolores Godoy como parte de la jornada comunitaria. rotativo.com.mx
En campo, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó, a través de la Dirección de Obra Institucional, cuatro reductores de velocidad y líneas blancas en vialidades de Dolores Godoy. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y árboles a familias de la comunidad, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó espacios públicos y entregó jitomate, entre otras acciones.
Autoridades municipales se reunieron con habitantes de Dolores Godoy durante la edición 52 del programa itinerante de atención a comunidades de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Cabrera Valencia encabezó un encuentro con ciudadanos y liderazgos de Dolores Godoy con el propósito de promover la corresponsabilidad entre la comunidad y el gobierno municipal como mecanismo para mejorar las condiciones locales.
El programa acumula 52 ediciones en distintas comunidades del municipio; en jornadas recientes, el esquema itinerante llevó nueve dependencias a La Mesa de San Antonio —donde se registraron 110 atenciones ciudadanas— y a Santa Lucía, donde 200 atenciones incluyeron reforestación y rehabilitación de la iglesia comunitaria.