De la ventanilla al asfalto: San Juan del Río lleva diez dependencias a Dolores Godoy

Diez dependencias instalaron mesas de atención, pintaron reductores de velocidad y distribuyeron insumos a vecinos de la localidad.

Autoridades municipales y habitantes de Dolores Godoy posan durante la jornada comunitaria en San Juan del Río.

Habitantes y servidores públicos participaron en la edición 52 del programa comunitario, que reunió a diez dependencias municipales para brindar atención y realizar acciones en Dolores Godoy.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 31 de julio de 2026.- Diez dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río montaron mesas de atención, pintaron cuatro reductores de velocidad y distribuyeron insumos a vecinos durante la edición 52 del programa itinerante que la administración de Roberto Cabrera Valencia ejecuta en comunidades del municipio. La jornada se realizó este viernes en Dolores Godoy.

El Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y Seguridad Pública participaron con ventanillas de atención ciudadana. En paralelo se realizó una campaña de salud visual para los habitantes de la localidad.

Trabajador de Obras P\u00fablicas del municipio de San Juan del R\u00edo pinta reductores de velocidad en Dolores Godoy durante la edici\u00f3n 52 del programa comunitario itinerante. Personal de Obras Públicas realizó trabajos de pintura en reductores de velocidad y líneas blancas de vialidades de Dolores Godoy como parte de la jornada comunitaria. rotativo.com.mx

En campo, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pintó, a través de la Dirección de Obra Institucional, cuatro reductores de velocidad y líneas blancas en vialidades de Dolores Godoy. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y árboles a familias de la comunidad, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó espacios públicos y entregó jitomate, entre otras acciones.

Autoridades municipales y habitantes participan en una reuni\u00f3n del programa comunitario en Dolores Godoy, San Juan del R\u00edo. Autoridades municipales se reunieron con habitantes de Dolores Godoy durante la edición 52 del programa itinerante de atención a comunidades de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia encabezó un encuentro con ciudadanos y liderazgos de Dolores Godoy con el propósito de promover la corresponsabilidad entre la comunidad y el gobierno municipal como mecanismo para mejorar las condiciones locales.

El programa acumula 52 ediciones en distintas comunidades del municipio; en jornadas recientes, el esquema itinerante llevó nueve dependencias a La Mesa de San Antonio —donde se registraron 110 atenciones ciudadanas— y a Santa Lucía, donde 200 atenciones incluyeron reforestación y rehabilitación de la iglesia comunitaria.

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