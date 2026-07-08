San Joaquín, 8 de julio de 2026.- Cerca de 500 mujeres de San Joaquín accedieron a servicios de atención psicológica y jurídica, orientación en derechos humanos y programas de autonomía económica, salud, educación y vinculación institucional durante una nueva edición de la jornada Aquí Contigo Mujeres, realizada por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Querétaro.
La jornada reunió a dependencias estatales y municipales en un solo punto para acercar trámites y servicios legales directamente a las comunidades, sin que las usuarias tuvieran que trasladarse a las cabeceras municipales o a la capital del estado.
La titular de la dependencia, Sonia Rocha Acosta, señaló que las mujeres del municipio cuentan con instituciones que trabajan de manera coordinada para escucharlas y acercarles oportunidades de desarrollo.
"Hoy queremos que se lleven un mensaje a casa: las mujeres de San Joaquín no están solas. Estamos Aquí Contigo, con un gobierno cercano y con instituciones que trabajan de manera coordinada para atender sus necesidades y acompañarlas en cada etapa de su vida", expresó.
El presidente municipal, Carlos Manuel Ledesma Flores, agradeció al Gobierno del Estado y a la Secretaría de las Mujeres por llevar servicios, programas y herramientas a las comunidades sanjoaquinenses, lo que a su juicio fortalece el acceso a oportunidades y a una atención más cercana.
De acuerdo con la funcionaria estatal, la estrategia Aquí Contigo Mujeres nació para acercar los programas gubernamentales a las comunidades, en particular a las mujeres que enfrentan mayores dificultades para trasladarse, y forma parte de la atención a mujeres que la dependencia despliega en los municipios del estado.