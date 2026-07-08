Unas 500 mujeres reciben atención en la jornada Aquí Contigo en San Joaquín

Las asistentes accedieron a atención psicológica y jurídica, orientación en derechos humanos y programas de autonomía económica, salud y educación.

Asistentes y autoridades posan durante la jornada Aquí Contigo Mujeres en un espacio techado de San Joaquín

Cerca de 500 mujeres participaron en la jornada Aquí Contigo Mujeres en San Joaquín. La Secretaría de las Mujeres acercó atención psicológica, jurídica y programas de autonomía económica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Joaquín, 8 de julio de 2026.- Cerca de 500 mujeres de San Joaquín accedieron a servicios de atención psicológica y jurídica, orientación en derechos humanos y programas de autonomía económica, salud, educación y vinculación institucional durante una nueva edición de la jornada Aquí Contigo Mujeres, realizada por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Querétaro.

La jornada reunió a dependencias estatales y municipales en un solo punto para acercar trámites y servicios legales directamente a las comunidades, sin que las usuarias tuvieran que trasladarse a las cabeceras municipales o a la capital del estado.

La titular de la dependencia, Sonia Rocha Acosta, señaló que las mujeres del municipio cuentan con instituciones que trabajan de manera coordinada para escucharlas y acercarles oportunidades de desarrollo.

"Hoy queremos que se lleven un mensaje a casa: las mujeres de San Joaquín no están solas. Estamos Aquí Contigo, con un gobierno cercano y con instituciones que trabajan de manera coordinada para atender sus necesidades y acompañarlas en cada etapa de su vida", expresó.

El presidente municipal, Carlos Manuel Ledesma Flores, agradeció al Gobierno del Estado y a la Secretaría de las Mujeres por llevar servicios, programas y herramientas a las comunidades sanjoaquinenses, lo que a su juicio fortalece el acceso a oportunidades y a una atención más cercana.

De acuerdo con la funcionaria estatal, la estrategia Aquí Contigo Mujeres nació para acercar los programas gubernamentales a las comunidades, en particular a las mujeres que enfrentan mayores dificultades para trasladarse, y forma parte de la atención a mujeres que la dependencia despliega en los municipios del estado.

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