San Juan del Río, 8 Octubre 2026.- Los factores globales y los que ocurren en países vecinos, junto con la incertidumbre de información, son las principales preocupaciones de los industriales del municipio, afirmó el presidente de Canacintra San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López.

De acuerdo con el dirigente, esos elementos externos influyen en las decisiones de inversión. Aun así, sostuvo que San Juan del Río ha mantenido su competitividad y su capacidad de retener talento, dos factores que, en su opinión, le han permitido sostenerse.

Rodríguez López explicó que los retos y las preocupaciones no son eventuales, sino continuos, y que el sector los enfrenta todos los días. Por eso, dijo, el empresariado sanjuanense está listo para afrontarlos.

El presidente de la Cámara puso el acento en los trabajadores. Destacó que su papel es fundamental para que el sector industrial siga en pie.