Toluca, 26 de noviembre de 2026.Toluca dio el primer golpe de la Liguilla del Apertura 2026 al vencer 2-0 al Atlas con un doblete de Helinho en el Estadio Nemesio Diez, mientras que en el Estadio BBVA Monterrey resistió con diez hombres durante casi todo el partido y empató 0-0 con América. Ambas series se definirán el sábado 28 de noviembre.

La noche de Helinho

Helinho abrió el marcador al minuto 15 con un disparo desde fuera del área y amplió la ventaja al 54 desde el punto penal. Toluca pudo ampliar la diferencia con un cabezazo de Paulinho que se estrelló en el travesaño; Atlas, por su parte, vio anulado un gol de Florián Monzón por fuera de lugar.

El partido tuvo un tono especial para el local. Antonio Mohamed dejará la dirección técnica del Toluca al concluir la Liguilla y la Copa Intercontinental, y la afición lo despidió con un homenaje y una ovación antes del silbatazo inicial.

Para la vuelta, a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, Atlas está obligado a ganar por al menos dos goles. Como cuarto lugar de la tabla general, un triunfo rojinegro por esa diferencia le daría el pase gracias a su mejor posición. A Toluca, quinto, le basta ganar, empatar o perder por un gol.

Cárdenas sostuvo a Rayados

En Monterrey, el partido cambió antes de cumplirse el primer cuarto de hora: Ricardo Chávez fue expulsado con tarjeta roja directa, tras revisión en el VAR, por una entrada con los tachones a la altura de la rodilla de Óscar Perea.

América generó las ocasiones más claras, pero se topó con el portero Luis Cárdenas, que realizó al menos cuatro atajadas decisivas, entre ellas un disparo de Miguel Borja que desvió con la punta del pie. En la segunda mitad, Monterrey inquietó a Rodolfo Cota con algunos contragolpes.

"Nos faltó el puntillazo final y claridad para generar", reconoció el técnico azulcrema, Guillermo Almada, al término del encuentro. "Si tienes seis o siete claras, como las tuvimos, en definitiva, el que marcó la diferencia fue el portero", añadió.

Monterrey afrontó la ida sin Esteban Andrada, Diego Rossi ni Carlos Salcedo. La vuelta se jugará el sábado a las 21:10 horas en el Estadio Banorte, donde a América, tercero de la tabla general, le basta con empatar o ganar. Rayados, sexto, necesita la victoria.

Los cuartos de final continúan este jueves con Pachuca contra Chivas, a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, y León contra Cruz Azul, a las 21:10 horas en el Estadio León.