Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Requerida por robo calificado en la Ciudad de México, una mujer fue detenida en el Centro Histórico por la Policía Estatal de Querétaro (POES) durante el Operativo de Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (A.R.M.A.).
Contra ella existía una orden de aprehensión vigente por ese delito, informó este jueves la corporación.
Tras la detención, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía para que continúen las investigaciones y se determine su situación jurídica.
Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.