Washington, 26 de noviembre de 2026.- Estados Unidos propuso nuevos aranceles contra 14 economías a las que acusa de generar un "exceso estructural de capacidad industrial", y dejó a México fuera de la lista.

La exclusión, sin embargo, no cierra el expediente mexicano: el caso sigue en revisión y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, no descartó gravámenes específicos a productos mexicanos.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó el 25 de noviembre sus determinaciones en la investigación abierta el 11 de marzo de este año al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Aquella indagatoria incluyó a 16 economías; las conclusiones alcanzaron a 14.

Quiénes están en la lista

Las economías señaladas son China, la Unión Europea, Bangladés, Camboya, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Las dos que quedaron fuera son México y Noruega, para las que no se fijó fecha de conclusión.

Según información de Bloomberg, la tasa más alta recaería sobre China: 20%, con la posibilidad de subir hasta 40% si fracasan las negociaciones con Pekín. Para la Unión Europea, Japón y Corea del Sur se plantea 15%, con un posible incremento a 20%, mientras que India enfrentaría 17% si concreta un acuerdo comercial con Washington, y hasta 25% si no lo hace. Greer señaló que, en la mayoría de los casos, los incrementos serían de pocos puntos y no llegarían al máximo.

La propuesta excluye petróleo, gas y alimentos que no pueden cultivarse en Estados Unidos, así como productos que ya pagan aranceles sectoriales, entre ellos farmacéuticos y minerales críticos.

Todavía no entran en vigor

Los nuevos gravámenes no se aplicarán de inmediato. Antes deben pasar por consulta pública y audiencias, trámites que, de acuerdo con Greer, podrían completarse en unos dos meses. Un alto funcionario citado por Bloomberg indicó que la decisión definitiva podría tomarse en enero.

La Sección 301 es una herramienta legal distinta de los poderes de emergencia con los que la Casa Blanca había impuesto aranceles país por país, esquema que la Corte Suprema invalidó en febrero.

Para México, la decisión llega en medio de la revisión del T-MEC. Greer atribuyó el trato diferenciado a los compromisos de la relación comercial de América del Norte.