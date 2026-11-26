Ciudad de México, 26 Nov 2026.— La cabina de una pipa de gas ardió este jueves en el cruce de la calle Persia y la avenida Oceanía, en la colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza. Nadie resultó herido.
Aunque la unidad transportaba gas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que no existe riesgo por el hidrocarburo que llevaba a bordo.
Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar las llamas, que finalmente sofocó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. De acuerdo con la SGIRPC, el incendio no dejó afectaciones mayores.