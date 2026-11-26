Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Los homicidios dolosos cayeron 31 por ciento en el municipio de Querétaro en 2026 frente a 2025. Los robos a casa habitación y a vehículo bajaron 29 por ciento. Las cifras son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las presentó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.
El alcalde habló de «reducciones históricas» para la capital. Agregó que, desde el inicio de su administración, el total de delitos registrados suma una baja de 12 por ciento.
De los delitos que enumeró, el que más bajó fue el robo en transporte público individual, con 67 por ciento menos. Le siguen el robo de autopartes, con 50 por ciento; el robo a transeúnte en vía pública, con 39 por ciento, y el robo a negocio, con 22 por ciento.
Estos resultados se suman a la medición del INEGI que coloca a Querétaro como la segunda capital más segura del país por percepción de seguridad.
Los homicidios dolosos disminuyeron 31 por ciento en el municipio de Querétaro durante 2026 respecto a 2025, mientras los robos a casa habitación y vehículo registraron una reducción de 29 por ciento, de acuerdo con cifras del SESNSP presentadas por el alcalde Felifer Macías. rotativo.com.mx
Macías Olvera atribuyó la baja, en primer lugar, a una sociedad «de valores, de principios, de respeto». También a una coordinación que, según dijo, distingue a Querétaro de otras partes del país. En ella participan el gobernador Mauricio Kuri, la policía estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. A la Policía Municipal la llamó «la mejor policía de este país».
Otro factor que destacó fue la Guardia Cívica, un cuerpo creado por su gobierno y especializado en el ámbito administrativo. Según el alcalde, con ella se amplió la vigilancia y el patrullaje, se responde más rápido a las llamadas al 911 y hay más cercanía con los vecinos. Uno de sus fines es evitar que un conflicto vecinal termine en un hecho violento.
Sumó también el trabajo de servicios públicos, obras públicas, cultura y el DIF, que, sostuvo, crea un entorno seguro para las familias. Las cifras, afirmó, demuestran que «en este país sí se puede vivir en paz y que Querétaro es muestra de ello».
En la misma conferencia se anunció el desfile del Festival Alegría del 13 de diciembre. El director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, relacionó esos resultados con el saldo blanco de todas las presentaciones del festival. Según el material, en los distintos municipios han asistido más de 150 mil personas.