Querétaro, 31 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de José Pueblito "N" por el delito de homicidio doloso, derivado de la muerte de un hombre ocurrida la madrugada del 17 de mayo de 2026 en la comunidad La Luz, delegación Santa Rosa Jáuregui.
La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la Fiscalía, las primeras diligencias en el lugar del hallazgo permitieron localizar a José Pueblito "N" con manchas hemáticas en la vestimenta. La investigación estableció que el imputado era, presuntamente, la única persona que se encontraba con la víctima al momento de la agresión. La dependencia señaló además que ambos mantenían una relación familiar y que los hechos ocurrieron al interior del domicilio del imputado, donde se encontraban conviviendo antes de la agresión.
Como parte de los actos de investigación, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutó una diligencia de cateo en el inmueble, donde se aseguró un arma blanca que la Fiscalía identifica como el instrumento presuntamente utilizado en el ataque, además de diversos indicios biológicos.
Con los datos de prueba obtenidos, la autoridad judicial determinó en audiencia inicial la vinculación a proceso del imputado por homicidio doloso.
La Fiscalía recordó que José Pueblito "N" se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El caso se suma a una serie de procesos por homicidio registrados en la demarcación. En junio de 2026, la Fiscalía presentó a Juan "N", alias "El Peluquero", detenido por un homicidio calificado en la misma delegación. En enero de ese año, otro hombre fue vinculado a proceso por lesiones calificadas con arma de fuego en La Solana Trojes, también en Santa Rosa Jáuregui.