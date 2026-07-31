Vinculan a proceso a hombre por homicidio doloso en comunidad La Luz, Santa Rosa Jáuregui

El imputado, localizado en el lugar de los hechos con manchas hemáticas en la ropa, mantenía relación familiar con la víctima; un cateo al domicilio aportó los indicios clave.

Imputado José Pueblito "N" con ojos pixelados, vinculado a proceso por homicidio doloso en la comunidad La Luz, Santa Rosa Jáuregui

La Fiscalía aseguró un arma blanca durante el cateo al domicilio donde ocurrió el homicidio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de José Pueblito "N" por el delito de homicidio doloso, derivado de la muerte de un hombre ocurrida la madrugada del 17 de mayo de 2026 en la comunidad La Luz, delegación Santa Rosa Jáuregui.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía, las primeras diligencias en el lugar del hallazgo permitieron localizar a José Pueblito "N" con manchas hemáticas en la vestimenta. La investigación estableció que el imputado era, presuntamente, la única persona que se encontraba con la víctima al momento de la agresión. La dependencia señaló además que ambos mantenían una relación familiar y que los hechos ocurrieron al interior del domicilio del imputado, donde se encontraban conviviendo antes de la agresión.

Como parte de los actos de investigación, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutó una diligencia de cateo en el inmueble, donde se aseguró un arma blanca que la Fiscalía identifica como el instrumento presuntamente utilizado en el ataque, además de diversos indicios biológicos.

Con los datos de prueba obtenidos, la autoridad judicial determinó en audiencia inicial la vinculación a proceso del imputado por homicidio doloso.

La Fiscalía recordó que José Pueblito "N" se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El caso se suma a una serie de procesos por homicidio registrados en la demarcación. En junio de 2026, la Fiscalía presentó a Juan "N", alias "El Peluquero", detenido por un homicidio calificado en la misma delegación. En enero de ese año, otro hombre fue vinculado a proceso por lesiones calificadas con arma de fuego en La Solana Trojes, también en Santa Rosa Jáuregui.

seguridad criminalidad sucesos santa rosa jauregui

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