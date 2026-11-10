San Juan del Río, 10 de noviembre de 2026.- Los cuerpos de dos hombres fueron localizados en una zona de sembradíos del camino a la comunidad de San Pablo Potrerillos, en San Juan del Río, tras un reporte a la línea de emergencias 911.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó a través de sus redes sociales que sus elementos se trasladaron al punto señalado para verificar la situación y corroboraron el hecho: dos hombres sin aparentes signos vitales.

Los policías acordonaron el lugar como primeros respondientes y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Según testigos, lo ocurrido habría sido resultado de una riña, luego de que las dos personas ingirieran bebidas alcohólicas momentos antes. La versión no ha sido confirmada por la autoridad.

Esa instancia iniciará las investigaciones correspondientes para determinar las causas de lo ocurrido y esclarecer los hechos.

La SSPM no ha proporcionado la identidad de los dos hombres ni más detalles sobre las circunstancias en las que fueron localizados.