Fuego Patrio ya es patrimonio cultural de San Juan del Río

El Cabildo aprobó la declaratoria con 14 votos a favor y reconoció a Mercedes Ramírez Ávila, quien recoge la llama en Dolores Hidalgo desde 1994.

Fuegos artificiales en las fiestas patrias de San Juan del Río, donde el Fuego Patrio llega cada año desde Dolores Hidalgo

El traslado anual del Fuego Patrio forma parte de las actividades que acompañan las celebraciones patrias de septiembre en San Juan del Río.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 30, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- El traslado anual del Fuego Patrio desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, hasta San Juan del Río ya es Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio. El Ayuntamiento aprobó la declaratoria por unanimidad de los votos emitidos.

La propuesta recibió 14 votos a favor durante una sesión de Cabildo.

El acuerdo reconoce una práctica cívica que une, de forma simbólica, a Dolores Hidalgo, considerada la cuna de la Independencia nacional, con la población sanjuanense. La llama llega cada año como parte de las actividades que acompañan las celebraciones patrias de septiembre.

Durante la presentación de la iniciativa, la regidora Rosalba Ruiz Ramos, integrante del Ayuntamiento y vinculada a los trabajos de la Comisión de Educación y Cultura, destacó la importancia de preservar las tradiciones que fortalecen la identidad de la población.

Ruiz Ramos agradeció el respaldo del presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, y la colaboración de integrantes de la comisión y de servidores públicos que participaron en el impulso de la propuesta.

La regidora destacó de manera especial la trayectoria de Mercedes Ramírez Ávila, cuyo compromiso ha permitido mantener vigente la práctica. La corredora acude desde 1994 a Dolores Hidalgo para recoger el Fuego Patrio y trasladarlo a San Juan del Río.

Aprobado el acuerdo, el Ayuntamiento invitó a Ramírez Ávila a pasar al frente. Cabrera Valencia le entregó el reconocimiento público en agradecimiento por su participación durante más de 30 años en el traslado de la llama.

Conservar estas expresiones culturales, planteó Ruiz Ramos, implica también transmitir a niñas, niños y jóvenes el significado de la libertad, la historia nacional y la responsabilidad de participar en la construcción de una sociedad comprometida con sus valores.

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