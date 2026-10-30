El Marqués, Querétaro, 30 de octubre de 2026.- El Municipio de El Marqués concluyó el Primer Simulacro para la Entrega Recepción Constitucional 2024-2027, un ejercicio en el que todas las áreas administrativas presentaron sus Formatos de Uso Múltiple (FUMS) y el Órgano Interno de Control (OIC) verificó la información de manera física.
El ejercicio fue impulsado por el presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, al frente de la actual administración, y tuvo como objetivo asegurar la continuidad de los servicios públicos y dar cumplimiento a los lineamientos legales vigentes, informó el Municipio.
Las áreas entregaron sus FUMS por medios electrónicos. El OIC realizó la verificación física de esa información en cada dependencia, entidad y organismo.
Se trata de un ejercicio preventivo. Busca identificar áreas de mejora y corregir a tiempo las inconsistencias, además de resguardar la información y la documentación públicas, así como los recursos financieros, materiales y humanos, de cara a la Entrega Recepción constitucional.
El Municipio afirmó que con el simulacro refrenda su compromiso con una gestión pública ordenada y transparente, y que busca garantizar una transición administrativa adecuada y la continuidad en la atención de las necesidades de la ciudadanía.