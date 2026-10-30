El Marqués verifica en simulacro los FUMS de todas sus áreas

Todas las áreas presentaron sus Formatos de Uso Múltiple por vía electrónica y el Órgano Interno de Control comprobó la información en cada dependencia.

Torre del Centro Municipal de El Marqués, Querétaro, con el nombre del recinto y el logotipo del municipio

Torre del Centro Municipal de El Marqués.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

El Marqués, Querétaro, 30 de octubre de 2026.- El Municipio de El Marqués concluyó el Primer Simulacro para la Entrega Recepción Constitucional 2024-2027, un ejercicio en el que todas las áreas administrativas presentaron sus Formatos de Uso Múltiple (FUMS) y el Órgano Interno de Control (OIC) verificó la información de manera física.

El ejercicio fue impulsado por el presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, al frente de la actual administración, y tuvo como objetivo asegurar la continuidad de los servicios públicos y dar cumplimiento a los lineamientos legales vigentes, informó el Municipio.

Las áreas entregaron sus FUMS por medios electrónicos. El OIC realizó la verificación física de esa información en cada dependencia, entidad y organismo.

Se trata de un ejercicio preventivo. Busca identificar áreas de mejora y corregir a tiempo las inconsistencias, además de resguardar la información y la documentación públicas, así como los recursos financieros, materiales y humanos, de cara a la Entrega Recepción constitucional.

El Municipio afirmó que con el simulacro refrenda su compromiso con una gestión pública ordenada y transparente, y que busca garantizar una transición administrativa adecuada y la continuidad en la atención de las necesidades de la ciudadanía.

el marques gobierno rodrigo monsalvo

Reciente

Hombre detenido por homicidio calificado, con el rostro difuminado, entre dos agentes de la PID en Querétaro
Querétaro

Detienen a “El Pispi” por homicidio calificado en Querétaro

La Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión contra Christian “N” dos días después de la agresión con arma blanca en la calle Santa Cecilia.

Tres regidores de oposición posan de pie frente a una fuente en un jardín de San Juan del Río
San Juan del Río

Regidores de oposición piden comparecencias en San Juan del Ríos

Vania Camacho, Oscar Sandoval y Víctor Rocha proponen transmisión en vivo, preguntas ciudadanas en tiempo real y un correo institucional para dudas.

Elementos de seguridad y funcionarios frente a las letras de cempasúchil de Corregidora en el operativo de Día de Muertos
Corregidora

Corregidora vigila panteones y Festival por Día de Muertos

Participan Seguridad Pública, Protección Civil, Movilidad y la Policía Estatal, con patrullas, cuatrimotos, binomios caninos K9 y monitoreo desde el C4.

Altar de Día de Muertos con el retrato de Restituto Rodríguez Camacho en el Portal del Diezmo
San Juan del Río

San Juan del Río dedica ofrenda a Restituto Rodríguez Camacho

El altar instalado en el Portal del Diezmo recuerda al pintor y escritor, referente cultural del municipio, fallecido en noviembre de 2025.