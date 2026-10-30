¿Fotografías hechas con flores? Esta técnica artesanal llega a San Juan del Río.

San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- ¿Es posible crear una fotografía con flores, hojas y luz del sol? Aunque parezca difícil de creer, existe una técnica artesanal que lo permite: la antotipia, un proceso de impresión fotográfica que aprovecha los pigmentos naturales de las plantas para formar imágenes sobre papel.
Esta técnica será una de las actividades que podrán conocer los visitantes de la primera Expo Arte Tierra Adentro, que se realizará el 1 de noviembre en San Juan del Río.
Ejemplo de antotipia. Imagen de referencia.
El encuentro tendrá como sede Plaza La Guadalupana, ubicada en la calle 16 de Septiembre número 5, donde se reunirán al menos 29 artistas con exposiciones, talleres, música y distintas expresiones creativas.
Ejemplo de imagen hecha con pigmentos vegetales. Imagen de referencia.Además de la antotipia, el programa contempla actividades artesanales, elaboración de pan de muerto, decoración de lápidas y creación de campanas de viento.
La jornada se desarrollará de 9:00 a 22:00 horas y busca ofrecer un espacio para acercar el arte a los habitantes y visitantes del municipio.
Para quienes quieran descubrir nuevas formas de expresión artística, será una oportunidad para conocer una técnica fotográfica poco convencional y explorar otras maneras de crear imágenes a partir de elementos naturales.