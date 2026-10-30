Fotografías con flores: la antotipia llega a San Juan del Río

¿Fotografías hechas con flores? Esta técnica artesanal llega a San Juan del Río.

Antotipia de un helecho sobre papel y personas moliendo pigmento y revisando hojas durante un taller de la técnica

La antotipia usa pigmentos naturales de plantas y luz solar. Imagen de referencia de la técnica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 30, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- ¿Es posible crear una fotografía con flores, hojas y luz del sol? Aunque parezca difícil de creer, existe una técnica artesanal que lo permite: la antotipia, un proceso de impresión fotográfica que aprovecha los pigmentos naturales de las plantas para formar imágenes sobre papel.

Esta técnica será una de las actividades que podrán conocer los visitantes de la primera Expo Arte Tierra Adentro, que se realizará el 1 de noviembre en San Juan del Río.

Antotipia con hojas en tonos morados sobre papel de fondo amarillo y marr\u00f3n, ejemplo de la t\u00e9cnica fotogr\u00e1fica con plantas Ejemplo de antotipia. Imagen de referencia.

El encuentro tendrá como sede Plaza La Guadalupana, ubicada en la calle 16 de Septiembre número 5, donde se reunirán al menos 29 artistas con exposiciones, talleres, música y distintas expresiones creativas.

Imagen creada con antotipia que muestra una flor y hojas impresas sobre papel con pigmentos naturales Ejemplo de imagen hecha con pigmentos vegetales. Imagen de referencia.

Además de la antotipia, el programa contempla actividades artesanales, elaboración de pan de muerto, decoración de lápidas y creación de campanas de viento.

La jornada se desarrollará de 9:00 a 22:00 horas y busca ofrecer un espacio para acercar el arte a los habitantes y visitantes del municipio.

Para quienes quieran descubrir nuevas formas de expresión artística, será una oportunidad para conocer una técnica fotográfica poco convencional y explorar otras maneras de crear imágenes a partir de elementos naturales.



arte y cultura tiempo libre fotografia

Reciente

Hombre detenido por homicidio calificado, con el rostro difuminado, entre dos agentes de la PID en Querétaro
Querétaro

Detienen a “El Pispi” por homicidio calificado en Querétaro

La Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión contra Christian “N” dos días después de la agresión con arma blanca en la calle Santa Cecilia.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN, posa en su oficina frente a un cuadro de astronautas.
Editorial

Felifer Macías ve la estabilidad de Querétaro en juego en 2027

El presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN enumeró seis factores que, afirmó, amenazan al estado y llamó a su partido a mantener la unidad.

Grupo de vecinos y funcionarios aplaude durante una reunión al aire libre en una calle.
San Juan del Río

JAPAM renueva tuberías en calle Netzahualcóyotl, San Juan del Río

Los trabajos van del 3 de noviembre al 10 de diciembre, por etapas, e incluyen una línea de drenaje sanitario y dos de agua potable.

Tres regidores de oposición posan de pie frente a una fuente en un jardín de San Juan del Río
San Juan del Río

Regidores de oposición piden comparecencias en San Juan del Ríos

Vania Camacho, Oscar Sandoval y Víctor Rocha proponen transmisión en vivo, preguntas ciudadanas en tiempo real y un correo institucional para dudas.