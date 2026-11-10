Feria de Ciencias reúne a 45 centros e instituciones en Querétaro

El CONCYTEQ inauguró una feria que, hasta el 14 de noviembre, acerca a niñas, niños y jóvenes a la investigación y la innovación.

Persona con traje de astronauta hace la señal de la V en el módulo de la UAT y la Facultad de Ingeniería de la UNAM

En la feria participan 45 centros de investigación e instituciones de educación superior.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- La Feria de Ciencias Querétaro 2026 se inauguró con 45 centros de investigación e instituciones de educación superior de Querétaro, y se realiza del 10 al 14 de noviembre en el Centro Educativo y Cultural del Estado “Manuel Gómez Morin”.

Enrique Rabell García, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), encabezó la inauguración y destacó esa participación.

Hombre con bata de laboratorio y googles conversa con tres escolares en el m\u00f3dulo del CENAM Niñas, niños y jóvenes conocen de cerca el trabajo de los centros de investigación participantes.

En la feria participan especialistas, docentes, divulgadores y estudiantes, que intercambian conocimientos y experiencias. Niñas, niños, jóvenes y público en general pueden conocer de cerca el trabajo de los centros de investigación y las instituciones educativas participantes.

A través de la feria, el CONCYTEQ lleva a ese público la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Con ella, el Consejo abre espacios de encuentro entre la comunidad académica y las nuevas generaciones.

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