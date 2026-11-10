Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- La Feria de Ciencias Querétaro 2026 se inauguró con 45 centros de investigación e instituciones de educación superior de Querétaro, y se realiza del 10 al 14 de noviembre en el Centro Educativo y Cultural del Estado “Manuel Gómez Morin”.
Enrique Rabell García, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), encabezó la inauguración y destacó esa participación.
Niñas, niños y jóvenes conocen de cerca el trabajo de los centros de investigación participantes.
En la feria participan especialistas, docentes, divulgadores y estudiantes, que intercambian conocimientos y experiencias. Niñas, niños, jóvenes y público en general pueden conocer de cerca el trabajo de los centros de investigación y las instituciones educativas participantes.
A través de la feria, el CONCYTEQ lleva a ese público la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Con ella, el Consejo abre espacios de encuentro entre la comunidad académica y las nuevas generaciones.