San Juan del Río, 29 de noviembre de 2026.- Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Huimilpan, San Juan del Río y Ezequiel Montes le plantearon a Felifer Macías, líder del Plan Estatal Futuro para Todos, peticiones sobre transporte público, salud mental, apoyos sociales, espacios de recreación y desarrollo turístico.
Macías recorrió los tres municipios para recoger las necesidades de cada demarcación. Según lo expuesto en las reuniones, esas demandas servirán para cumplir el encargo que le dio el PAN.
Militantes panistas plantearon diversas necesidades de sus municipios durante los encuentros encabezados por Felifer Macías. rotativo.com.mx
Ante esas peticiones, aseguró que hay apertura para escuchar a la militancia y que, cuando existe un rezago o un reto, se afronta, se trabaja y se le da la importancia que merece para atenderlo. En Ezequiel Montes, además, recalcó que el municipio debe destacar siempre como punto turístico, tanto a nivel local como nacional.
En San Juan del Río sostuvo que, mientras en otros lugares se ignoran los problemas, en Querétaro se reconocen los retos y los rezagos para elaborar el diagnóstico que permita encontrar soluciones.
El transporte público, la salud mental y los apoyos sociales estuvieron entre los temas expuestos durante las reuniones. rotativo.com.mx
En Huimilpan admitió que hay problemas sociales que se viven todos los días, pero marcó distancia con otras fuerzas políticas en la forma de enfrentarlos:
Felifer Macías señaló que los retos y rezagos de cada municipio deben identificarse para trabajar en posibles soluciones. rotativo.com.mx
«Claro que hay retos, claro que hay problemas y muchos, y más en un estado tan exigente como Querétaro. Pero, la diferencia de cómo hacemos las cosas en el PAN, a diferencia de otros partidos que se la pasan poniendo excusas y pretextos, nosotros tomamos responsabilidad de las cosas. Y creo que es muy importante hablar de lo que se ha hecho bien en Querétaro», dijo.
Los encuentros en tres municipios de Querétaro formaron parte de las actividades del Plan Estatal Futuro para Todos. rotativo.com.mx
En ese mismo municipio definió el ADN panista como la continuidad de los logros sin minimizar los problemas: escuchar, conocer las necesidades y los pendientes, y atenderlos hasta resolverlos. «Si pasa en Querétaro, es nuestra responsabilidad», afirmó, y agregó que, pese a los avances del estado, siempre existe la obligación de ser mejores.